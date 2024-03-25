"Обстрелы инфраструктуры несут риск еще большей гуманитарной катастрофы": Папа призвал не забывать в молитвах об Украине

Папа Римский Франциск призвал не забывать в своих молитвах о страдающей Украине, направляя мысль к тем, кто оказался без электроснабжения из-за недавних обстрелов инфраструктуры, которые несут риск еще большей гуманитарной катастрофы. Об этом он сказал, завершая многолюдное богослужение на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Вербного воскресенья 24 марта, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

Приветствуя паломников из разных частей Италии и мира, понтифик призвал не забывать о народах, страдающих от войны, выделив Украину.

Давайте молиться за всех наших братьев и сестер, страдающих в результате войны; в особенности я имею в виду страдающую Украину, где очень много людей оказались без электроснабжения из-за интенсивных обстрелов инфраструктуры, которые, кроме того, что вызывают смерть и страдания, несут риск еще большей гуманитарной катастрофы. Пожалуйста, давайте не будем забывать об Украине-мученице и вспомним также о Газе, которая очень страдает, и о многочисленных других местах, где идет война - призвал Папа.

Напомним

Недавно Папа Франциск призвал Украину договариваться с россией о мире в связи с ходом боевых действий и говорил о "мужестве белого флага" и о том, что мирных переговоров не стоит стесняться.

После жесткой критики его заявления о поднятии "белого флага" во время войны в Украине, понтифик не прокомментировал спор. Однако, выступил с осуждением всех войн.