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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  179382 просмотра

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22 марта 2024, 11:19  •  176018 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172443 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

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Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140335 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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18 марта 2024, 18:47  •  448312 просмотра

"Обстрелы инфраструктуры несут риск еще большей гуманитарной катастрофы": Папа призвал не забывать в молитвах об Украине

Папа Франциск призвал не забывать о страдающей Украине в молитвах на фоне интенсивных вражеских обстрелов инфраструктуры, вызывающих перебои в электроснабжении и риск еще большей гуманитарной катастрофы.

Общество •   •  20172 просмотра
"Обстрелы инфраструктуры несут риск еще большей гуманитарной катастрофы": Папа призвал не забывать в молитвах об Украине

Поражение узла связи чф рф в Севастополе: у ВМС рассказали о последствиях атаки

Узел связи черноморского флота россии в Севастополе был серьезно поврежден, что повлекло значительные последствия для морских операций и логистики противника.

Война •   •  20581 просмотра
Поражение узла связи чф рф в Севастополе: у ВМС рассказали о последствиях атаки

Враг ночью и утром обстрелял четыре громады на Сумщине

российские войска 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 11 взрывов от минометных и артиллерийских обстрелов в 4 населенных пунктах.

Война •   •  21453 просмотра
Враг ночью и утром обстрелял четыре громады на Сумщине

В ВМС могут подтвердить поражение двух кораблей рф, верифицируются данные о возможном поражении третьего

Плетенчук подтвердил повреждение двух российских больших десантных кораблей в оккупированном Крыму, а повреждение третьего корабля проверяется.

Война •   •  19699 просмотра
В ВМС могут подтвердить поражение двух кораблей рф, верифицируются данные о возможном поражении третьего

Курс валют на 25 марта: доллар продолжает падать: курс валют на 25 марта

Национальный банк Украины установил официальный обменный курс на уровне 38,9034 UAH/USD, укрепив гривну на 2 копейки.

Экономика •   •  18650 просмотра
Курс валют на 25 марта: доллар продолжает падать: курс валют на 25 марта

россияне ранили еще троих жителей Донетчины - ОВА

россияне ранили еще 3 жителей Донецкой области. С 24 февраля 2022 года россияне убили 1891 мирного жителя Донетчины, ранили еще 4737.

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россияне ранили еще троих жителей Донетчины - ОВА

В россии после атаки БПЛА на новочеркасскую ГРЭС поврежден один из ее энергоблоков - росСМИ

Один из энергоблоков Новочеркасской ГРЭС в ростовской области россии был поврежден в результате атаки беспилотников в ночь на 25 марта.

Новости Мира •   •  16383 просмотра
В россии после атаки БПЛА на новочеркасскую ГРЭС поврежден один из ее энергоблоков - росСМИ

Могут пройти уже более 50%: нардеп анонсировал продолжение работы комитета над законопроектом о мобилизации

Комитет по вопросам безопасности продолжит работу над законопроектом о мобилизации, планируя рассмотреть еще более 700 поправок.

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Могут пройти уже более 50%: нардеп анонсировал продолжение работы комитета над законопроектом о мобилизации

В небе над Украиной ночью сбили 8 "шахедов" - Воздушные Силы

Силы обороны ночью сбили 8 из 9 вражеских ударных беспилотников над Николаевской и Одесской областями.

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В небе над Украиной ночью сбили 8 "шахедов" - Воздушные Силы

Армия рф вечером выпустила по Никопольщине почти полтора десятка снарядов

Российская армия выпустила почти пятнадцать снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области поздно вечером в воскресенье, о жертвах не сообщается.

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Армия рф вечером выпустила по Никопольщине почти полтора десятка снарядов