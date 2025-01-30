Обстрел села на Харьковщине: 16 поврежденных квартир и пострадавшие в результате российского удара
Киев • УНН
российские войска обстреляли село Пристин из РСЗО «Град», повредив многоквартирный дом, учебное заведение и библиотеку. Двое местных жителей получили острую реакцию на стресс.
Атака российских войск привела к повреждениям учебного заведения, библиотеки и помещения мирных жителей в Харьковской области.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации.
Около 13:15 село Пристин Купянской громады подверглось вражескому обстрелу с использованием реактивных систем залпового огня «Град»
В результате обстрела были повреждены 16 квартир в многоквартирном доме, а также частный дом с хозяйственными постройками, здание учебного заведения и библиотека.
Как указывается, острую реакцию на стресс получили 68-летний мужчина и 75-летняя женщина.
Напомним,
В селе Осиново Купянской громады двое полицейских пострадали от вражеского дрона. В результате атаки также был поврежден служебный автомобиль.
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