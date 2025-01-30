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Обстрел села на Харьковщине: 16 поврежденных квартир и пострадавшие в результате российского удара

Обстрел села на Харьковщине: 16 поврежденных квартир и пострадавшие в результате российского удара

Киев  •  УНН

 • 8036 просмотра

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российские войска обстреляли село Пристин из РСЗО «Град», повредив многоквартирный дом, учебное заведение и библиотеку. Двое местных жителей получили острую реакцию на стресс.

Атака российских войск привела к повреждениям учебного заведения, библиотеки и помещения мирных жителей в Харьковской области.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации.

Около 13:15 село Пристин Купянской громады подверглось вражескому обстрелу с использованием реактивных систем залпового огня «Град»

-  передает ОВА.

В результате обстрела были повреждены 16 квартир в многоквартирном доме, а также частный дом с хозяйственными постройками, здание учебного заведения и библиотека.  

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Как указывается, острую реакцию на стресс получили 68-летний мужчина и 75-летняя женщина.

Напомним,

В селе Осиново Купянской громады двое полицейских пострадали от вражеского дрона. В результате атаки также был поврежден служебный автомобиль.

Оккупант вывез девушку из Харьковской области в белгород, где более года насильно удерживал ее в квартире и насиловал29.01.25, 18:01 • 47337 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
kharkivХарьков

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