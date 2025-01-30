Обстріл села на Харківщині: 16 пошкоджених квартир та постраждалі внаслідок російського удару

Атака росйських військ призвела до пошкоджень навчального закладу, бібліотеки та помешкання мирних жителів у Харківській області.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Харківської обласної військової адміністрації.

Близько 13:15 село Пристін Куп'янської громади зазнало ворожого обстрілу з використанням реактивних систем залпового вогню "Град" - передає ОВА.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено 16 квартир у багатоквартирному будинку, а також приватний будинок з господарськими спорудами, будівля навчального закладу та бібліотека.

Як вказується, гостру реакцію на стрес отримали 68-річний чоловік та 75-річна жінка.

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У селі Осиново Купʼянської громади двоє поліцейських постраждали від ворожого дрона. Внаслідок атаки також було пошкоджено службовий автомобіль.

Окупант вивіз дівчину з Харківщини до бєлгорода, де понад рік насильно утримував її у квартирі та ґвалтував