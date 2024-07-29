На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар, вызванный вражеским обстрелом. Впрочем, в результате пожара было уничтожено более 100 голов домашней птицы. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Сегодня днем вражеский обстрел нанес удар по частному сектору села Лозовая Чугуевского района. В результате обстрела были разрушены и частично повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.

На территории двух частных домовладений вспыхнули пожары, в частности загорелись хозяйственные постройки.

По информации, в результате пожара было уничтожено более 100 голов домашней птицы. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

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