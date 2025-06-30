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Образовательный комитет рекомендовал Раде принять законопроект о профобразовании во втором чтении

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Образовательный комитет ВР поддержал законопроект №13107-д "О профессиональном образовании" и рекомендовал принять его во втором чтении. Документ предусматривает модернизацию системы профобразования, партнерство с бизнесом и новые подходы к финансированию.

Образовательный комитет рекомендовал Раде принять законопроект о профобразовании во втором чтении

Образовательный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о профессиональном образовании и рекомендовал Раде принять его во втором чтении. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает УНН.

Подробности

Комитет единогласно поддержал проект Закона №13107-д "О профессиональном образовании" и рекомендовал Верховной Раде принять его во втором чтении

- написал Бабак в Telegram.

Он отметил, что в этом законопроекте заложена в основу современная модель профобразования, которая направлена на модернизацию системы и партнерство с бизнесом, новые подходы к финансированию и управлению.

Этим мы хотим изменить восприятие обществом и подход к профессиональному образованию, в целом. Чтобы учиться в профтехе стало модно. Чтобы это обучение открывало новые возможности для студентов и в дальнейшем имело практическое обоснование для реализации себя в профессии

- сообщил Бабак.

Определены 72 профтеха, где будут обучать профессиям необходимых для восстановления Украины - МОН19.03.24, 14:47 • 22688 просмотров

Дополнение

В марте 2025 года Кабинет министров одобрил проект закона о профессиональном образовании для адаптации к потребностям рынка. Законопроект призван создать новую систему, которая соответствует современным вызовам и потребностям и дает наиболее необходимые и современные знания, отметил глава правительства.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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