Освітній комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про профосвіту у другому читанні

Освітній комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про професійну освіту та рекомендував Раді ухвалити його у другому читанні. Про це повідомив очільник Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН.

Він зазначив, що в цьому законопроєкті заклали в основу сучасну модель профосвіти, яка спрямована на модернізацію системи та партнерство з бізнесом, нові підходи до фінансування та управління.

Цим ми хочемо змінити сприйняття суспільством та підхід до професійної освіти, загалом. Щоб вчитися у профтесі стало модно. Щоб це навчання відкривало нові можливості для студентів та надалі мало практичне підґрунтя для реалізації себе у професії