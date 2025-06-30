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Освітній комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про профосвіту у другому читанні

Київ • УНН

 • 429 перегляди

Освітній комітет ВР підтримав законопроєкт №13107-д "Про професійну освіту" і рекомендував ухвалити його в другому читанні. Документ передбачає модернізацію системи профосвіти, партнерство з бізнесом та нові підходи до фінансування.

Освітній комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про профосвіту у другому читанні

Освітній комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про професійну освіту та рекомендував Раді ухвалити його у другому читанні. Про це повідомив очільник Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН.

Деталі

Комітет одноголосно підтримав проєкт Закону №13107-д "Про професійну освіту" та рекомендував Верховній Раді ухвалити його у другому читанні

- написав Бабак в Telegram.

Він зазначив, що в цьому законопроєкті заклали в основу сучасну модель профосвіти, яка спрямована на модернізацію системи та партнерство з бізнесом, нові підходи до фінансування та управління.

Цим ми хочемо змінити сприйняття суспільством та підхід до професійної освіти, загалом. Щоб вчитися у профтесі стало модно. Щоб це навчання відкривало нові можливості для студентів та надалі мало практичне підґрунтя для реалізації себе у професії

- повідомив Бабак.

Визначено 72 профтехи, де навчатимуть професій необхідних для відновлення України - МОН19.03.24, 14:47 • 22688 переглядiв

Доповнення

У березні 2025 року Кабінет міністрів схвалив проект закону про професійну освіту для адаптації до потреб ринку. Законопроект покликаний створити нову систему, яка відповідає сучасним викликам та потребам і дає найбільш необхідні та сучасні знання, зазначив очільник уряду.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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