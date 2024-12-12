Оборонный бюджет США на 2025 год утвердили без продления лендлиза - посол
Киев • УНН
Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2025 год без продления лендлиза для Украины. Документ содержит другие важные положения в отношении Украины, включая запрет признания оккупированных территорий.
В утвержденном Палатой представителей США законе о ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA) не содержится положения о продлении срока действия закона о лендлизе для защиты демократии в Украине, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook в понедельник, пишет УНН.
Детали
Маркарова отметила, что Палата представителей США приняла закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA). Соответствующее решение поддержали 281 конгрессмен, против голосовали 140 законодателей (16 республиканцев и 124 демократа). Следующим шагом должно стать одобрение NDAA Сенатом США, которое ожидается на следующей неделе.
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По словам посла, в отношении Украины документ содержит следующие основные положения:
- статьей 1303 продолжается действие запрета на использование любых средств на действия, которые могли бы привести к признанию суверенитета россии над оккупированными регионами Украины;
- статьей 1534 министру обороны США поручается проработать возможность создания центра передового опыта по поддержке разработки и совершенствования систем вооружения на основе искусственного интеллекта. Среди функций такого центра - содействие сотрудничеству Пентагона с иностранными партнерами, включая Украину, для определения лучших практик, инструкций, стандартов и контрольных показателей;
- статьей 6411 директору национальной разведки, государственному секретарю и министру финансов поручается представить в комитеты Сената и Палаты представителей по вопросам разведки, иностранных дел, вооруженных сил, юридическим вопросам, финансовым вопросам и по ассигнованиям доклад о финансировании рф актов международного терроризма. Указанный доклад несекретный, однако может содержать секретные приложения.
"Стоит заметить, что финансирование на нужды "Ukraine Security Assistance Initiative" (USAI) на 2025 финансовый год, было предусмотрено в прошлогоднем NDAA в размере $300 млн", - отметила посол.
"Также следует обратить внимание, что в этом году законопроект NDAA, утвержденный Сенатом, содержал положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, и посольство Украины в США активно адвокатировало его, однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено. Посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности предусматривается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act", - указала Маркарова.
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