Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Власть замалчивает невыполнение требования МВФ о прозрачном конкурсе на должность директора Фонда гарантирования вкладов. Эксперты отмечают важность открытого отбора с учетом деловой репутации кандидатов.

Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Киеве по пятому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) с Украиной. В Национальном банке сообщили, что представители МВФ и украинская власть достигли соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA), а в Правительстве Украины отметили, что наше государство выполнило все структурные маяки и критерии для получения следующего кредитного транша. Однако и в Нацбанке, и в Кабмине не вспомнили о том, что как минимум условие по разработке процедуры прозрачного конкурса на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц до сих пор не выполнено, пишет УНН.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду сообщил, что Украина и МВФ на уровне экспертов достигли договоренности о пятом пересмотре программы расширенного финансирования (EFF) на сумму 15,6 миллиарда долларов. Это была первая миссия МВФ, которая полноценно работала в Киеве во время полномасштабного вторжения.

"Все количественные критерии и структурные маяки на конец июня были выполнены", - подчеркнул Шмыгаль. Он добавил, что эти договоренности демонстрируют, что Украина продолжает внедрять важные реформы, а международные партнеры поддерживают страну на этом пути.

В Нацбанке сообщили, что по прогнозу Фонда, во втором полугодии 2024 года экономический рост в Украине замедлится из-за последствий атак россиян на энергетическую инфраструктуру, влияние войны на рынок труда и уровень ожиданий деловой активности. Прогноз роста реального ВВП по итогам 2024 года - на уровне 3%, а инфляции - до 9%. Экономический рост в 2025 году прогнозируется Фондом на уровне 2,5-3,5%, но риски прогноза чрезвычайно высоки.

В то же время в Фонде отметили, что решение проблемы дефицита электроэнергии накануне зимы является критически важным и требует скоординированных усилий, в том числе с участием международных партнеров.

МВФ также отметил стабильность и ликвидность финансового сектора и быстрые темпы реформирования, несмотря на трудности военного положения. Для сохранения финансовой стабильности и повышения готовности к потенциальным потрясениям приоритетным является укрепление системы санации банков, планирование на случай непредвиденных обстоятельств и управления банками,

- подчеркнули в Нацбанке Украины.

Несмотря на то, что МВФ подчеркивает укрепление банковского сектора и необходимость подготовки к вызовам, остается не закрытым важный пробел в этой сфере. Речь идет о работе Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Ведь здоровое и эффективное функционирование банковского сектора невозможно без качественной работы Фонда с банками, которые выводятся с рынка и возврата средств вкладчикам.

Ранее международные кредиторы неоднократно настаивали на изменении подходов украинской власти к кадровой политике в таких важных государственных учреждениях. Представители МВФ не просто на уровне разговоров или рекомендаций говорили о необходимости проведения открытых конкурсов с привлечением иностранных экспертов на руководящие должности, а закрепили это даже в Меморандуме о сотрудничестве с Украиной.

В частности, Киев взял на себя обязательство разработать процедуру открытого и прозрачного конкурса и назначить на нем нового директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц весной 2025 года. Однако Украина до сих пор не выполнила это требование - на рассмотрение Верховной Рады не подан соответствующий законопроект.

Ни в Правительстве, ни в Нацбанке об этом почему-то не вспомнили. Председатель Комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что приоритеты, на которых акцентирует МВФ -  совершенствование уголовно-процессуального кодекса, создание нового Высшего административного суда, реформирование Счетной палаты Украины, первый внешний аудит НАБУ, восстановление до конца декабря полного состава наблюдательного совета "Укрэнерго". Об открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов снова ни слова.

По мнению экономического эксперта Олега Пендзина, в конечном счете Украина выполнит любое требование МВФ, чтобы получить финансирование, критически необходимое для поддержания финансовой стабильности в условиях войны, развязанной Россией против нашего государства.

Украина будет делать все, для того чтобы выполнить требования, потому что как сказал господин Буданов еще в ноябре 2023 года на отчетной пресс-конференции вместе с министром финансов Марченко, что мы 2,5 года воюем в долг. В действительности мы уже 3,5 года воюем в долг. И на сегодня Украина с экономической точки зрения, и с военно-технической также самостоятельно против РФ войну экономически не выдержит. Поэтому мы будем искать любые возможности, чтобы выполнить поставленные перед нами нашими партнерами задачи с целью получения необходимого финансирования для продолжения борьбы за независимость. То есть иначе мы ничего не сделаем

сказал Пендзин в комментарии  УНН.

Как бы там ни было, а достигнутые договоренности украинских чиновников и экспертов МВФ должен одобрить Совет директоров Фонда, который рассмотрит соглашение в ближайшие недели. В случае одобрительного решения Украина может получить доступ к финансированию объемом около 1,1 млрд долларов.

Напомним

Требование о проведении открытого конкурса на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц приобрело еще большую актуальность после того, как  эту должность покинула Светлана Рекрут. СМИ сообщили, что назначение нового руководителя пока планируется в закрытом режиме, несмотря на требования МВФ. Однако возникает вопрос, зачем сейчас делать соответствующее назначение, чтобы через несколько месяцев проводить открытый конкурс. Почему, например, заместитель директора-распорядителя не может выполнять обязанности до того, как нового руководителя назначат на открытом конкурсе?

Вероятно Украина хочет проигнорировать требование международного кредитора, ведь партнеры настаивают на привлечении в конкурсные комиссии иностранных экспертов, которые уделяют значительное внимание деловой репутации. Возможно, это и объясняет спешку в назначении нового директора-распорядителя Фонда в закрытом режиме.

Ведь, по данным СМИ, главным претендентом на эту должность является глава Управления работы с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш. Он является фаворитом Национального банка, представители которого входят в состав Административного совета ФГВФЛ, который проводит соответствующие кадровые изменения. Не исключено, что Поляруша может поддержать и Офис президента, ведь заместитель председателя ОП Ирина Мудрая его гражданская жена.

Журналисты выяснили, что Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В то же время народные депутаты и эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что избрание нового главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц должно происходить прозрачно и в открытом режиме. А одним из главных критериев отбора, наряду с профессионализмом, должна быть кристально чистая деловая репутация кандидата. 

Это сверхважно - безупречная репутация. Это ключевое. Важно, чтобы этот человек был с достойной репутацией, однозначно специалистом и патриотом Украины, а не представлял интересы кого-то другого,

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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