Про все окрім Фонду гарантування вкладів. Чому влада мовчить про невиконання вимоги МВФ?

Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Києві щодо п’ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) з Україною. У Національному банку повідомили, що представники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA), а в Уряді України наголосили, що наша держава виконала усі структурні маяки та критерії для отримання наступного кредитного траншу. Проте і в Нацбанку, і в Кабміні не згадали про те, що як мінімум умова щодо розробки процедури прозорого конкурсу на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб досі не виконана, пише УНН.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в середу повідомив, що Україна та МВФ на рівні експертів досягли домовленості щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) на суму 15,6 мільярда доларів. Це була перша місія МВФ, яка повноцінно працювала в Києві під час повномасштабного вторгнення.

"Всі кількісні критерії та структурні маяки на кінець червня були виконані," - наголосив Шмигаль. Він додав, що ці домовленості демонструють, що Україна продовжує впроваджувати важливі реформи, а міжнародні партнери підтримують країну на цьому шляху.

У Нацбанку повідомили, що за прогнозом Фонду, у другому півріччі 2024 року економічне зростання в Україні сповільниться через наслідки атак росіян на енергетичну інфраструктуру, вплив війни на ринок праці та рівень очікувань ділової активності. Прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2024 року – на рівні 3%, а інфляції – до 9%. Економічне зростання у 2025 році прогнозується Фондом на рівні 2,5-3,5%, але ризики прогнозу є надзвичайно високими.

Водночас у Фонді наголосили, що вирішення проблеми дефіциту електроенергії напередодні зими є критично важливим і вимагає скоординованих зусиль, у тому числі за участю міжнародних партнерів.

МВФ також відзначив стабільність і ліквідність фінансового сектору та швидкі темпи реформування, попри труднощі воєнного стану. Для збереження фінансової стабільності та підвищення готовності до потенційних потрясінь пріоритетним є зміцнення системи санації банків, планування на випадок непередбачених обставин та управління банками, - підкреслили в Нацбанку України.

Попри те, що МВФ наголошує на зміцненні банківського сектору і необхідності підготовки до викликів, залишається не закритою важлива прогалина у цій сфері. Йдеться про роботу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Адже здорове і ефективне функціонування банківського сектору не можливе без якісної роботи Фонду з банками, що виводяться з ринку і повернення коштів вкладникам.

Раніше міжнародні кредитори неодноразово наполягали на зміні підходів української влади до кадрової політики в таких важливих державних установах. Представники МВФ не просто на рівні розмов чи рекомендацій говорили про необхідність проведення відкритих конкурсів із залученням іноземних експертів на керівні посади, а закріпили це навіть у Меморандумі про співпрацю з Україною.

Зокрема, Київ взяв на себе зобовʼязання розробити процедуру відкритого і прозорого конкурсу і призначити на ньому нового директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб навесні 2025 року. Проте Україна досі не виконала цю вимогу – на розгляд Верховної Ради не поданий відповідний законопроєкт.

Ні в Уряді, ні в Нацбанку про це чомусь не згадали. Голова Комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що пріоритети, на яких наголошує МВФ - вдосконалення кримінально-процесуального кодексу, створення нового Вищого адміністративного суду, реформування Рахункової палати України, перший зовнішній аудит НАБУ, відновлення до кінця грудня повного складу наглядової ради "Укренерго". Про відкритий конкурс на посаду очільника Фонду гарантування вкладів знову ні слова.

На думку економічного експерта Олега Пендзина, в кінцевому рахунку Україна виконає будь-яку вимогу МВФ, щоб отримати фінансування, критично необхідне для підтримки фінансової стабільності в умовах війни, розвʼязаної росією проти нашої держави.

Україна буде робити все, для того щоб виконати вимоги, тому що як сказав пан Буданов ще в листопаді 2023 року на звітній прес-конференції разом із міністром фінансів Марченко, що ми 2,5 роки воюємо в борг. В дійсності ми вже 3,5 роки воюємо в борг. І на сьогодні Україна з економічної точки зору, і з воєнно технічної також самостійно проти рф війну економічно не витримає. Тому ми будемо шукати будь-які можливості, аби виконати поставлені перед нами нашими партнерами завдання з метою отримання необхідного фінансування для продовження боротьби за незалежність. Тобто інакше ми нічого не зробимо сказав Пендзин у коментарі УНН.

Як би там не було, а досягнуті домовленості українських урядовців і експертів МВФ має схвалити Рада директорів Фонду, яка розгляне угоду найближчими тижнями. У разі схвального рішення Україна може отримати доступ до фінансування обсягом близько 1,1 млрд доларів.

Нагадаємо

Вимога про проведення відкритого конкурсу на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб набула ще більшої актуальності після того, як цю посаду покинула Світлана Рекрут. ЗМІ повідомили, що призначення нового очільника наразі планується в закритому режимі попри вимоги МВФ. Однак постає питання, навіщо зараз робити відповідне призначення, щоб за кілька місяців проводити відкритий конкурс. Чому, наприклад, заступник директора-розпорядника не може виконувати обовʼязки до того, як нового керівника призначать на відкритому конкурсі?

Ймовірно Україна хоче проігнорувати вимогу міжнародного кредитора, адже партнери наполягають на залученні до конкурсних комісій іноземних експертів, які приділяють значну увагу діловій репутації. Можливо, це й пояснює поспіх у призначенні нового директора-розпорядника Фонду у закритому режимі.

Адже, за даними ЗМІ, головним претендентом на цю посаду є очільник Управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш. Він є фаворитом Національного банку, представники якого входять до складу Адміністративної ради ФГВФО, яка проводить відповідні кадрові зміни. Не виключено, що Поляруша може підтримати й Офіс президента, адже заступниця голови ОП Ірина Мудра його цивільна дружина.

Журналісти зʼясували, що Поляруш неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, журналісти повідомили, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, поки не відомо.

Член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович вважає , що правоохоронці повинні розібратися з виїздами Поляруша за кордон. А член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Геннадій Касай не виключає, що у Поляруша можуть виникнути через це проблеми під час проходження спецперевірки як кандидата на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Водночас народні депутати і експерти, опитані УНН, наголошують на тому, що обрання нового очільника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинне відбуватися прозоро й у відкритому режимі. А одним із головних критеріїв відбору, поряд із професіоналізмом, має бути кристально чиста ділова репутація кандидата.