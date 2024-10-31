Обломки сбитого дрона упали на территорию городка для переселенцев в Киевской области

Ночью россия в очередной раз атаковала Киевскую область беспилотниками, обошлось без пострадавших и попаданий. Обломки одного из сбитого БПЛА упали на территорию городка для внутренне перемещенных лиц. Об этом в четверг сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Кравченко рассказал, что в ночь на 31 октября в регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры отсутствуют, указал глава ОВА.

В одном из районов обломки сбитого вражеского дрона обнаружены на открытой территории городка для ВПЛ. Повреждений не обнаружено. - сообщил Кравченко.

По его словам, оперативные службы продолжают фиксацию последствий ночной атаки.

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Ночью российские дроны атаковали Киев, все цели, которые угрожали столице, были сбиты силами ПВО. Зафиксированы повреждения жилых домов, админздания и ЛЭП, пострадавших нет.

По данным ВС ВСУ, в небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 17 из 43 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с вечера 30 октября. российские войска ударили двумя "Искандерамами" и 8 ракетами Х-59/69, две из которых удалось сбить.