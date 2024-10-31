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Обломки сбитого дрона упали на территорию городка для переселенцев в Киевской области

Обломки сбитого дрона упали на территорию городка для переселенцев в Киевской области

Киев  •  УНН

07:05 • 8602 просмотра

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Во время ночной атаки на Киевскую область обломки сбитого беспилотника упали на территорию городка для ВПЛ, без повреждений. В общем ПВО сбило все вражеские цели, пострадавших нет.

Ночью россия в очередной раз атаковала Киевскую область беспилотниками, обошлось без пострадавших и попаданий. Обломки одного из сбитого БПЛА упали на территорию городка для внутренне перемещенных лиц. Об этом в четверг сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Кравченко рассказал, что в ночь на 31 октября в регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.  Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры отсутствуют, указал глава ОВА. 

В одном из районов обломки сбитого вражеского дрона обнаружены на открытой территории городка для ВПЛ. Повреждений не обнаружено.

- сообщил Кравченко.

По его словам, оперативные службы продолжают фиксацию последствий ночной атаки.

Дополнение

Ночью российские дроны атаковали Киев, все цели, которые угрожали столице, были сбиты силами ПВО. Зафиксированы повреждения жилых домов, админздания и ЛЭП, пострадавших нет. 

По данным ВС ВСУ, в небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 17 из 43 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с вечера 30 октября. российские войска ударили двумя "Искандерамами" и 8 ракетами Х-59/69, две из которых удалось сбить. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиевская область
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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