Обещал удостоверение, которое якобы поможет избежать мобилизации: задержан мошенник, выманивший тысячи долларов

Правоохранители обнаружили мошенника, который за 5000 долл. обещал выдать удостоверение советника командира батальона ВСУ, которое якобы поможет избежать мобилизации. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Детали

Следователи сообщили киевлянину о подозрении в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды: фигурант представлялся представителем общественного союза и за деньги обещал выдать киевлянину удостоверение советника командира батальона ВСУ, которое якобы поможет избежать мобилизации.

Согласно информации правоохранителей, злоумышленник надевал военную форму, чтобы убедить собеседника, что находится на должности советника командира батальона ВСУ; рассказывал, что якобы в начале полномасштабного вторжения помогал ВСУ завозить оружие для отражения оккупантов на Киевщине.

За изготовление удостоверения фигурант просил 5000 долларов, отмечает полиция.

Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время передачи удостоверения и получения второй части средств.

У злоумышленника проведен обыск: изъяты наркотические вещества, оружие и патроны.

Фигуранту может быть сообщено о подозрении по ст. 309 и 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное хранение наркотических средств и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним,

В последнее время украинцы получают фейковые сообщения от якобы супермаркетов, которые позволяют мошенникам получить доступ к банковским счетам граждан, обманом заставляя их переходить по фишинговым ссылкам и вводить персональные данные.

В 2023 году в Украине было открыто 82 609 уголовных производств по ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество", Это самый высокий показатель за последние 11 лет.

Служба безопасности Украины задержала отца и сына, которые подозреваются в том, что готовили ракетные удары России, сливая места дислокации украинских войск и заводов по производству беспилотников, а также хоронили останки погибших российских солдат в лесах под Киевом и отправляли фотоотчеты в ФСБ.