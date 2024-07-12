Часть доноров Демократической партии США решили заморозить свои пожертвования на сумму около 90 миллионов долларов. Таким образом они хотят заставить Джо Байдена отказаться от участия в президентской гонке. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

Замороженные взносы должны были быть направлены в Байденовый Future Forward, "комитет политического действия" (PAC) - это освобожденные от налогообложения организации, которые используют политики в США для финансирования кампаний.

В NYT утверждают, некоторые среди замороженных сумм являются "восьмизначными", то есть превышают десять миллионов долларов.

Давние помощники Байдена ищут способ убедить его оставить президентскую гонку

Отмечается, что с начала избирательной кампании Future Forward уже выделила 250 миллионов долларов на телевизионную и цифровую рекламу в пользу Байдена, поэтому замораживание финансирования является ощутимым ударом по его кампании.

Напомним,

В The Washington Post заявили, что лидеры Демократической партии призывают Байдена предоставить доказательства его способности победить Трампа на фоне растущей обеспокоенности плохими результатами опросов.