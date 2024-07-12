Киев • УНН
Некоторые крупные доноры президентской кампании Джо Байдена заморозили около 90 миллионов долларов взносов, чтобы заставить его выйти из гонки из-за опасений, что он не сможет победить Дональда Трампа.
Часть доноров Демократической партии США решили заморозить свои пожертвования на сумму около 90 миллионов долларов. Таким образом они хотят заставить Джо Байдена отказаться от участия в президентской гонке. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.
Детали
Замороженные взносы должны были быть направлены в Байденовый Future Forward, "комитет политического действия" (PAC) - это освобожденные от налогообложения организации, которые используют политики в США для финансирования кампаний.
В NYT утверждают, некоторые среди замороженных сумм являются "восьмизначными", то есть превышают десять миллионов долларов.
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Отмечается, что с начала избирательной кампании Future Forward уже выделила 250 миллионов долларов на телевизионную и цифровую рекламу в пользу Байдена, поэтому замораживание финансирования является ощутимым ударом по его кампании.
Напомним,
В The Washington Post заявили, что лидеры Демократической партии призывают Байдена предоставить доказательства его способности победить Трампа на фоне растущей обеспокоенности плохими результатами опросов.