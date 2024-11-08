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Ноябрь - месяц Mind Export Summit 2024!

Киев  •  УНН

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28-29 ноября состоится крупнейшая конференция для украинских предпринимателей о выходе на зарубежные рынки. Мероприятие будет включать панельные дискуссии, ярмарку экспортеров и бизнес-симуляцию с практическими советами по экспорту.

28-29 ноября в течение двух дней состоится крупнейшая конференция для украинских предпринимателей о выходе на зарубежные рынки, поиск партнеров, пошаговые стратегии и тактические решения - Mind Export Summit 2024, передает УНН

Топ-5 причин, почему стоит посетить MES-2024:

  • поиск партнеров за рубежом,
  • разработка «дорожной карты» выхода на рынок ЕС,
  • узнать инструменты для выхода на рынок Германии,
  • изучение процессов на рынке США,
  • поиск международных дистрибьюторов для работы на рынках Европы и арабских стран.

Все эти (и другие) вопросы получат свои ответы, а таковыми являются темы панельных дискуссий Mind Export Summit 2024:

  • государственная поддержка экспорта; 
  • интеграция в рынки ЕС;
  • грантовые возможности для компаний, стремящихся выйти на экспортные рынки;
  • дорожная карта выхода на рынки; 
  • новые реалии выхода на глобальные рынки для украинских технологических компаний; 
  • как успешно развиваться не только в Украине; 
  • экспорт Украины: динамика структуры, основные изменения и тренды. 

Среди спикеров:

  • Государственники: Nazovni.Online (МИД), Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство экономики Украины, ГУ «Офис по развитию предпринимательства и экспорта», Экспортно-кредитное агентство,
  • Практики: Торгово-промышленная палата Украины, Украинский центр содействия инвестициям и торговле,
  • Доноры: UNDP, представительство ЕС, USAID,
  • Бизнес: десятки предпринимателей-экспортеров, практиков и менторов.

Также посетители смогут познакомиться с кейсами украинских компаний, которые уже работают на зарубежных рынках и даже попробовать их продукцию - на Ярмарке компаний-экспортеров, которая станет частью Саммита.

Те же, кто уже решительно настроен покорять зарубежные рынки, смогут на второй день Саммита принять участие в Бизнес-симуляции "Выход на экспортные рынки", в рамках которой участники смоделируют процесс экспансии за границу и проработают возможные проблемы.

Место проведения мероприятия не объявляется из соображений безопасности - оно будет сообщено зарегистрированным участникам. 

Для приобретения билетов переходите по ссылке: https://exportsummit.mind.ua/ 

Приходите - будет полезно!

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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