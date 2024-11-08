Ноябрь - месяц Mind Export Summit 2024!
Киев • УНН
28-29 ноября состоится крупнейшая конференция для украинских предпринимателей о выходе на зарубежные рынки. Мероприятие будет включать панельные дискуссии, ярмарку экспортеров и бизнес-симуляцию с практическими советами по экспорту.
28-29 ноября в течение двух дней состоится крупнейшая конференция для украинских предпринимателей о выходе на зарубежные рынки, поиск партнеров, пошаговые стратегии и тактические решения - Mind Export Summit 2024, передает УНН.
Топ-5 причин, почему стоит посетить MES-2024:
- поиск партнеров за рубежом,
- разработка «дорожной карты» выхода на рынок ЕС,
- узнать инструменты для выхода на рынок Германии,
- изучение процессов на рынке США,
- поиск международных дистрибьюторов для работы на рынках Европы и арабских стран.
Все эти (и другие) вопросы получат свои ответы, а таковыми являются темы панельных дискуссий Mind Export Summit 2024:
- государственная поддержка экспорта;
- интеграция в рынки ЕС;
- грантовые возможности для компаний, стремящихся выйти на экспортные рынки;
- дорожная карта выхода на рынки;
- новые реалии выхода на глобальные рынки для украинских технологических компаний;
- как успешно развиваться не только в Украине;
- экспорт Украины: динамика структуры, основные изменения и тренды.
Среди спикеров:
- Государственники: Nazovni.Online (МИД), Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство экономики Украины, ГУ «Офис по развитию предпринимательства и экспорта», Экспортно-кредитное агентство,
- Практики: Торгово-промышленная палата Украины, Украинский центр содействия инвестициям и торговле,
- Доноры: UNDP, представительство ЕС, USAID,
- Бизнес: десятки предпринимателей-экспортеров, практиков и менторов.
Также посетители смогут познакомиться с кейсами украинских компаний, которые уже работают на зарубежных рынках и даже попробовать их продукцию - на Ярмарке компаний-экспортеров, которая станет частью Саммита.
Те же, кто уже решительно настроен покорять зарубежные рынки, смогут на второй день Саммита принять участие в Бизнес-симуляции "Выход на экспортные рынки", в рамках которой участники смоделируют процесс экспансии за границу и проработают возможные проблемы.
Место проведения мероприятия не объявляется из соображений безопасности - оно будет сообщено зарегистрированным участникам.
Для приобретения билетов переходите по ссылке: https://exportsummit.mind.ua/
Приходите - будет полезно!
- Сайт: https://exportsummit.mind.ua/
- Квитки: экспортный саммит
- Событие в Fb: https://www.facebook.com/share/DYovRX5KoJTis83L/