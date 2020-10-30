Новый антирекорд: в Киеве за сутки коронавирус подтвердили у более чем 740 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Киеве зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 - 741 новый случай, больше всего случаев зафиксировано в Деснянском районе столицы. Об этом во время брифинга сообщили в КГГА, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в Киеве впечатляющее количество больных. Впервые столько выявленных случаев коронавируса - 741, умерли 17 человек. Всего коронавирус унес жизни 743 киевлян. В настоящее время в столице уже 36768 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отмечают в КГГА.
Отмечается, что заболели:
▪️ 420 женщин (в возрасте от 19 до 88 лет);
▪️ 279 мужчин (от 19 до 83 лет);
▪️ 26 девочек (от 5 месяцев до 16 лет);
▪️ 16 мальчиков (от 1 до 15 лет).
Добавляется, что заболели в том числе и 37 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Кроме того, выздоровели в столице еще 234 человека. Всего коронавирус преодолели 12 639 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили: в Деснянском районе - 150, в Дарницком - 89 и по 85 случаев - в Печерском и в Днепровском районах", - добавили в КГГА.
Так, увеличивается и количество больных, которым требуется госпитализация. В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1857 больных коронавирусной болезнью, из них 37 детей. В тяжелом состоянии 466 пациентов. Кислородную поддержку получают 760 человек, 22 - находятся под аппаратами ИВЛ. Еще 258 пациентов - в больницах с подозрением на коронавирус.
Напомним, в Украине на 8:35 30 октября зафиксировано уже 378 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - новый антирекорд в более 8 тысяч.
Также ранее стало известно, что Киев остается в "оранжевой" зоне карантина.
Как сообщалось ранее в УНН, ни одна из областей в Украине не готова к ослаблению карантина.