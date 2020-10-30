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Новий антирекорд: у Києві за добу коронавірус підтвердили у понад 740 осіб

Новий антирекорд: у Києві за добу коронавірус підтвердили у понад 740 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Києві зафіксовано новий антирекорд щодо кількості захворілих за добу на коронавірусну хворобу COVID-19 – 741 новий випадок, найбільше випадків зафіксовано у Деснянському районі столиці. Про це під час брифінгу повідомили у КМДА, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу у Києві вражаюча кількість хворих. Вперше стільки виявлених випадків коронавірусу – 741, померли 17 людей. Усього коронавірус забрав життя 743 киян. На сьогодні у столиці вже 36768 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначають у КМДА.

Зазначається, що захворіли:

▪️ 420 жінок (віком від 19 до 88 років);
▪️ 279 чоловіків (від 19 до 83 рокiв);
▪️ 26 дівчаток (від 5 місяців до 16 років);
▪️ 16 хлопчиків (від 1 до 15 років).

Додається, що захворіли, зокрема, і 37 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 83 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Окрім того, одужали у столиці ще 234 людини. Всього коронавірус подолали 12 639 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили: у Деснянському районі – 150, у Дарницькому – 89 та по 85 випадків – у Печерському і у Дніпровському районах", - додали у КМДА.

Так, збільшується і кількість хворих, яким потрібна госпіталізація. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1857 хворих на коронавірусну хворобу, із них 37 дітей. У важкому стані 466 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 760 людей, 22 - перебувають під апаратами ШВЛ. Іще 258 пацієнтів - у лікарнях із підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні на 8:35 30 жовтня зафіксовано вже 378 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - новий антирекорд у понад 8 тисяч.

Також раніше стало відомо, що Київ залишається у "помаранчевій" зоні карантину.

Як повідомлялося раніше в УНН, жодна із областей в Україні не готова до послаблення карантину.

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