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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новые правила бронирования: что изменилось с сегодняшнего дня и как забронировать работника

Киев  •  УНН

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С 1 декабря бронирование военнообязанных возможно только через портал "Дія" по новым критериям. Предприятия должны соответствовать требованиям по зарплате от 20 тыс. грн и подтвердить критичность до 28 февраля 2025 года.

С 1 декабря бронирование работников возможно только через портал "Дія". УНН напомнил о новых правилах, условиях и подробную инструкцию, как забронировать работника.

Как сообщает Минцифра, основные нововведения:

  • Бронирование только через "Дію": отныне все заявки будут подаваться онлайн. Бумажные приказы заменены электронной системой, минимизирующей бюрократию.
  • Новые обязательные критерии:

- Средняя заработная плата на частном предприятии должна быть не менее 20 тыс. грн.

- Отсутствие налоговой задолженности и задолженности по ЕСВ.

  • Сроки подтверждения критичности предприятия:

До 28 февраля 2025 года предприятия должны подтвердить свой статус критических.

Упрощенный механизм проверки зарплат у работников критических предприятий, которых бронируют:

Если предприятие с 1 декабря хочет забронировать нового или уже работающего специалиста — руководитель при представлении списка на бронирование на портале "Дія" должен декларативно подтвердить, что начисленная зарплата работника до уплаты всех налогов будет не менее 20 тыс. грн. это позволит бизнесу бронировать вновь принятых работников сразу, если он соответствует требованиям по уровню зарплаты. *

* кроме государственных и коммунальных предприятий, а также резидентов Дия.City.

Кто имеет право на бронирование сотрудников?

  • Бронировать военнообязанных работников могут предприятия, относящиеся к одной из следующих категорий:
  • Органы государственной власти или местного самоуправления — для обеспечения функционирования государственного управления.
  •  Компании с государственными контрактами в оборонной сфере-например, поставка техники или других ресурсов.
  • Критически важные предприятия для экономики или жизнедеятельности населения — это может быть энергетика, коммунальные услуги, продовольственная промышленность и тому подобное.

Как получить статус критически важного предприятия?

Необходимо соответствовать 3-м критериям:

Обязательные критерии для бизнеса:

- Средняя зарплата на предприятии - не менее 20 тыс. грн.

- Отсутствие налоговой задолженности и ЕСВ.

  • Дополнительные критерии, нужно выбрать минимум один:

- Уплата налогов и сборов более 1,5 млн евро за год (эквивалент в гривнах по курсу НБУ).

- Валютные поступления более 32 млн евро в год, кроме займов и кредитов.

- Стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов).

-  Важное значение для определенной области экономики или потребностей территориальной общины.

 - Уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий.

 - Статус резидента "Дия.City".

Процедура получения статуса критически важного предприятия:

1. Определите профильный орган, в зависимости от выбранного вами третьего критерия.

Например: работаете в энергетике? В Минэнерго. Занимаетесь сельским хозяйством? В Минагро. Вы являетесь резидентом "Дія.City " - в Минцифру. Платите более 1,5 млн евро налогов за год, 32+ млн евро поступлений или важные для национальной экономики — в Минэкономики.

2. Ознакомьтесь с критериями, установленными органом.

3. Подготовьте документы: финансовые отчеты, справки о зарплатах, отсутствие налоговой задолженности.

4. Подайте заявку в соответствующее министерство или администрацию.

5. Ожидайте решения (срок — 10 рабочих дней).

6. Получите официальное подтверждение.

Например: третьим критерием вы выбрали резидентство "Дія.City " - значит ваш профильный орган Министерство цифровой трансформации. Руководитель предприятия должен сделать представление, к которому прилагается копия приказа о приобретении резидентства "Дія.City", налоговая отчетность + ЕСВ, справка о заработной плате. Документы, подписанные КЭПом или написанные "от руки" и отсканированные подаются на официальную почту Минцифры.

Важно: предприятия, которые еще не обновили, но уже имеют статус критически важных, смогут забронировать работников — это бронирование будет действовать до 28 февраля 2025 года и не дольше, чем срок действия критичности. После обновления критичности по новым обязательным критериям предприятия смогут бронировать работников до 12 месяцев, как и раньше.

Как забронировать сотрудника через "Дію?

  • Зайдите в кабинет гражданина на портале "Дія" (авторизация через электронную подпись).
  • Выберите опцию подать заявку.
  • Укажите данные сотрудников для бронирования.
  • Подтвердите заработную плату сотрудника, которого вы бронируете.
  • Проверьте заявление и подпишите его (подпись должна поставить руководитель предприятия или подписант).
  • Ожидайте результата:

- Заявление обрабатывается в течение трех дней.

- Уведомление поступает на электронную почту и в личный кабинет, успешное бронирование будет отображаться в Резерв+ работника.

Важно: запрещено бронировать работников без военно-учетных документов, находящихся в розыске, и тех, кто не актуализировал данные. В бронировании может быть отказано после проверки.

Кто может быть забронирован:

* Категории работников, подлежащих бронированию по новому порядку, и объем бронирования в зависимости от органов власти или предприятий (учреждений и организаций) определены в пунктах 5-13 постановления 1332.

* Военнообязанные, которые обязательно подлежат бронированию, работают на таких должностях или в таких сферах:

* Должности категории "а":

* Руководители областных, районных администраций (включая военные администрации).

* Мэры, председатели областных, районных, сельских и поселковых советов.

* Критически важные предприятия:

* Бенефициарные владельцы, не являющиеся сотрудниками.

* Члены наблюдательных советов стратегических предприятий (активы свыше 200 млн грн) и экономически важных компаний (активы свыше 2 млрд грн или доход более 1,5 млрд грн в год).

Международные и спортивные сферы:

* Работники учреждений ООН, международных организаций, украинских представительств, которые имеют официальный статус.

* Члены штатных сборных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Топливно-энергетический комплекс:

* Работники и подрядчики, привлеченные к бесперебойной работе энергосистемы и газотранспортной системы.

Технические специалисты:

* Работники аварийно-восстановительных бригад операторов мобильной связи и интернета.

* Специалисты в сфере протезно-ортопедического производства.

* Для других категорий работников бронируется 50% военнообязанных:

* Органы власти и местное самоуправление:

* Должности категорий "Б" и "В".

*Работники других государственных органов (полиция, НАБУ, ГБР, прокуратура, ГСЧС, БЭБ).

Критически важные предприятия:

* Сотрудники, выполняющие ключевые функции.

Международные проекты и гуманитарная деятельность:

* Исполнители проектов международной технической помощи.

* Работники Красного Креста и других украинских гуманитарных организаций.

Иностранные компании и СМИ:

* Должности в представительствах международных компаний (для медиа: до 15 человек — 100%, более 15 — 50%).

* Министерство обороны может принять решение об увеличении количества работников, подлежащих бронированию, если это необходимо для обеспечения функционирования важных сфер.

В Украине разрешили бронировать стоматологов и протезистов: какие еще изменения принял Кабмин30 нояб. 2024, 13:21 • 54284 просмотра

Дополнение

Кабмин утвердил обновленные правила бронирования военнообязанных, которые будут действовать до 28 февраля 2025 года. Внедряется электронный обмен данными между реестрами и новые требования к работодателям по отчетности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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