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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине разрешили бронировать стоматологов и протезистов: какие еще изменения принял Кабмин

В Украине разрешили бронировать стоматологов и протезистов: какие еще изменения принял Кабмин

Киев  •  УНН

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Кабмин разрешил бронировать стоматологов и протезистов на период военного положения. Определены министерства, которые смогут предоставлять статус критического предприятия и новые условия оплаты труда для бронированных.

Кабинет министров принял два постановления, которым изменил правила бронирования. В частности, на период военного положения могут быть забронированы специалисты стоматологии и протезисты, а также определили министерства, которые смогут определять статус критического предприятия, передает УНН.

Детали

В постановлении №1362 указывается, что на период военного положения могут быть забронированы лица, занимающие должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий.

Условиями для их бронирования является выполнение ими не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев.

Военнообязанным работникам критически важных предприятий, критически важных учреждений, которые включаются в списки, должна быть начислена ежемесячная заработная плата в течение срока, на который предоставлена отсрочка от призыва на военную службу.

То есть зарплата забронированных работников с декабря должна быть от 20 тыс. гривен.

Другое постановление №1361 определяет, кто будет определять критически важные предприятия. В частности, Минобороны:

предприятия, учреждения и организации, выполняющие государственные контракты о закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения, заключенные с Минобороны (в том числе его службами государственного заказчика) или Госспецтрансслужбой (в том числе ее службами государственного заказчика), или разведывательным органом Минобороны (в том числе его самостоятельными структурными подразделениями);

предприятия, учреждения и организации, привлеченные как соисполнители и участвующие в выполнении государственных контрактов (договоров) о закупке, поставке, ремонте и модернизации вооружения, военной и специальной техники, оружия и боеприпасов;

предприятия, учреждения и организации, осуществляющие подготовку, переподготовку и повышение квалификации внешних пилотов (операторов) беспилотных роботизированных систем и внешних экипажей беспилотных роботизированных систем;

предприятия, учреждения и организации, осуществляющие подготовку, переподготовку и повышение квалификации по радиоэлектронной борьбе;

предприятия, учреждения и организации, осуществляющие подготовку, переподготовку и повышение квалификации военнослужащих по домедицинской помощи.

Также Минобороны может признать критичными благотворительные организации.

Минстратегпром может определить критическими предприятия, выполняющие государственные контракты по производству беспилотных систем, беспилотных летательных аппаратов, беспилотных наземных комплексов, беспилотных водных систем, вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей и других товаров оборонного назначения по заказу Администрации Госспецсвязи.

Напомним

С 1 декабря в Украине меняют правила бронирования работников критически важных предприятий. В частности, бронирование будет онлайн через "Дію", а само предприятие должно соответствовать двум обязательным критериям, а также еще одним на выбор руководителя предприятия.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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