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Новые пошлины Трампа на автозапчасти повысят цены на автомобили - NYT

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Администрация Трампа ввела 25% пошлину на импорт автокомпонентов, что приведет к подорожанию авто, ремонтов и страховых взносов. Больше всего пострадают Volvo, Rivian и GM.

Новые пошлины Трампа на автозапчасти повысят цены на автомобили - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа ввела дополнительную 25% пошлину на импорт ключевых автомобильных компонентов, включая двигатели и трансмиссии, что может привести к удорожанию автомобилей в стране. Об этом пишет издание The New York Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, администрация президента США Дональда Трампа ввела дополнительную 25% пошлину, которая вступила в силу в полночь 3 мая, на импорт ключевых автомобильных компонентов, включая двигатели и трансмиссии.

"Этот второй раунд пошлин будет иметь более широкое влияние, поскольку даже автомобили, произведенные в США, часто имеют двигатели, трансмиссии, аккумуляторы и другие компоненты, произведенные в других странах. Пошлины на запчасти не будут распространяться на комплектующие из Канады и Мексики, если эти товары соответствуют требованиям Североамериканского торгового соглашения, заключенного во время первого срока Трампа. Среди прочего, это соглашение требует, чтобы минимальный процент содержания автозапчастей происходил из Северной Америки", - пишет издание.

Издание отмечает, что пошлины Трампа уже привели к росту цен на новые автомобили, на фоне того, как клиенты поспешили в дилерские центры, чтобы приобрести транспортные средства до того, как пошлины вступили в силу. Пошлины оказывают волнообразный эффект на рынке подержанных автомобилей, поскольку все больше людей ищут доступные альтернативы новым автомобилям, увеличивая спрос и цены.

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"Ожидается, что пошлины на новые автозапчасти также приведут к увеличению стоимости ремонта и страховых взносов, поскольку запчасти станут дороже. Рост цен на автомобили будет способствовать общей инфляции, которую Трамп обещал снизить", - отмечает издание.

Трамп настаивает на том, что пошлины вернут производство в США. Но даже если эта политика будет иметь успех, потребители в стране все равно будут платить больше за автомобили, пишет издание. Многие товары, в том числе многие автозапчасти, часто можно производить гораздо дешевле в Китае, Мексике или других странах за пределами США.

В компании General Motors заявили, что из-за пошлин она отменяет третью смену на конвейере по производству пикапов в Ошаве. В компании отметили, что теперь этот завод будет производить больше грузовиков для канадцев.

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Аналитики также отметили, что компания пострадает больше, потому что импортные детали часто составляют более половины стоимости Chevrolet или Cadillac, произведенных в Соединенных Штатах.

Также аналитики сообщают, что пострадает компания Volvo Cars, у которой есть завод в Южной Каролине, но использует много деталей из Китая.

"Даже компании, которые производят автомобили в США, почувствуют боль. Компания Rivian производит электрические пикапы в Иллинойсе, но импортирует батареи из Южной Кореи и Китая, которые будут облагаться пошлинами. Ожидается, что пошлины сократят предложение более дешевых автомобилей. По данным Cox Automotive, почти 80 процентов автомобилей стоимостью менее 30 тыс. долларов будут облагаться 25-процентными пошлинами, включая такие популярные автомобили, как Honda Civic, Toyota Corolla и Chevrolet Trax", - добавляет издание.

Напомним

Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на все импортные автомобили в США со 2 апреля. Решение вызвало обеспокоенность в ЕС, который оценивает последствия.

Павел Башинский

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