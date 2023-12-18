"Новая песня пропагандистов": в ОП призвали Запад не верить заявлениям москвы об отсутствии угроз для Европы со стороны рф

кремль пытается убедить Запад, что российская агрессия не распространится дальше Украины. Таким образом рф пытается отговорить международных партнеров от поддержки Киева. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

По его словам, российские пропагандисты начали распространять на Западе новую идею - мол, рф не угрожает ни Европе, ни странам НАТО. Подоляк отметил, что такие заявления начали подхватывать и пророссийские партии в европейских странах.

Давайте только позволим россии забить Украину, уничтожить украинскую государственность и после этого будет спокойствие и покой, а еще много приятных "газовых льгот" и традиционных коррупционных дотаций со стороны рф - подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что это едва ли не самая отвратительная попытка сорвать солидарную поддержку демократий Украины.

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Дополнение

Министр иностранных дел Украины Кулеба отмечает необходимость увеличения производства оружия с союзниками в ответ на российскую войну. Украина и ее союзники, по его словам, должны действовать вместе как военная коалиция.

Напомним

Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) одобрила годовой проект закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2024 фискальный год, в котором предполагается предоставить Украине помощь в размере 800 миллионов долларов.

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