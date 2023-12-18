Конгресс США вряд ли завершит работу над соглашением о безопасности границ и помощи Украине до конца года - Politico

Сенат США, похоже, вряд ли продвинется с соглашением о новых ограничениях для безопасности границы вместе с дополнительной помощью для Украины в этом месяце, на фоне того, как переговорщики работают над сложным законодательством о границе в тяжелых закрытых дискуссиях с администрацией Байдена и высокопоставленными чиновниками Сената, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Полное соглашение еще не завершено настолько, чтобы обнародовать даже беглую структуру или резюме, и сенаторы от республиканцев предложили рассматривать законопроект не раньше января, когда Палата представителей снова вернется к работе", - пишет издание.

Один из переговорщиков, сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд сказал, что ожидание до января относительно окончательного голосования является "реалистичным графиком" для завершения работы, и сказал, что сенаторы "работают над этим настолько быстро, насколько это возможно". Сенаторы продолжат обсуждение в понедельник, когда Сенат США вернется к заседанию. "Даже после окончательного текста закона одобрение законопроекта в Сенате может длиться неделю или больше", - пишет издание.

Как отмечает издание, стремление найти соглашение до рождественских каникул усилило давление на переговорщиков.

В воскресенье утром лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл сказал сенаторам от Республиканской партии, что "важные вопросы все еще обсуждаются", предупредив, что потенциальное голосование на этой неделе будет провалено, если спорные вопросы не будут полностью решены.

Указано, что лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер все-таки может быстро добиться еще одного голосования, чтобы поддержать просьбу Байдена об иностранной помощи на этой неделе, но во внутреннем сообщении говорится о том, что "твердое решение о проведении этого голосования принято не было".

И, как пишет издание, не ожидается, что Палата представителей США вернется к работе раньше, даже если будет договоренность в Сенате.

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