Американские законодатели из Демократической и Республиканской партий заявили в воскресенье, что их "воодушевляет" направление переговоров по безопасности границ, что могло бы разблокировать помощь Украине, но сроки потенциального соглашения остаются неопределенными. Об этом 17 декабря сообщило The Hill, пишет УНН.

Детали

Переговорщики в Сенате США уже несколько недель собираются вместе, пытаясь достичь соглашения по вопросам безопасности границ, которое могло бы разблокировать дополнительную помощь для Украины и Израиля в пакете дополнительного финансирования. На прошлой неделе сенаторы и Белый дом выразили оптимизм по поводу того, что, возможно, приближается достижение соглашения по границе.

Несмотря на то, что многие законодатели заявляют, что они достигли прогресса в переговорах по границе, они по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, когда соглашение действительно будет достигнуто.

Сенатор-демократ Джо Манчин заявил в воскресенье CNN, что потенциальное соглашение о границе может быть заключено уже на этой неделе. "Я думаю, что мы что-то увидим на следующей неделе", - сказал он.

Сенатор-демократ Крис Кунс также выразил надежду, что потенциальная сделка будет заключена на этой неделе, добавив на канале CBS News, что он "вероятно" поддержит этот закон. Он сказал, что неспособность достичь соглашения "станет огромным подарком (президенту россии) владимиру путину и (главе Китая) Си Цзиньпину и ХАМАС". "Я разговаривал с рядом участников переговоров. Они усердно работали в эти выходные. Я надеюсь, что мы сможем прийти к выводу на следующей неделе", - сказал он.

Сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил на канале ABC News, что он "надеется", что переговоры по безопасности границ и пакету иностранной помощи продвигаются, в то время как переговорщики по-прежнему молчат о том, когда потенциальная сделка может быть заключена.

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Сенатор-республиканец Джон Корнин также заявил, что по его мнению, переговоры продвигаются вперед, но не уточнил возможные сроки. "Ну, вчера я разговаривал с парой ключевых участников переговоров, и они чувствуют, что достигли определенного прогресса, но я знаю, что (лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер) думает, что какое-то соглашение будет заключено за закрытыми дверями, а затем протолкнуть его через Сенат, а затем протолкнуть (через) Палату представителей. Этого не произойдет", - сказал Корнин в эфире Fox News Sunday.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предположил, что соглашение о границе будет заключено не раньше следующего года, обвинив администрацию Байдена в выборе "плохой политики" в отношении границы. "Мы еще не близки к соглашению, оно будет в следующем году", - сказал Грэм.

Даже если Сенат и Белый дом придут к соглашению по границе, оно, скорее всего, столкнется с тяжелой борьбой в Палате представителей, поскольку некоторые республиканцы дали понять, что они, возможно, хотят более жестких положений по границе, чем то, что предложат возглавляемые демократами Белый дом и Сенат.

Член Палаты представителей - республиканец Тони Гонсалес заявил в программе Face the Nation, что законодателям необходимо "подсластить соглашение" по безопасности границ, чтобы дополнительный пакет помощи прошел через Палату представителей. Он добавил, что соглашение между Сенатом и Белым домом будет "сильно отличаться" от того, чего хочет Палата представителей.

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