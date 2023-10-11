Сокращение поддержки Украины несет риск для всех - Зеленский

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«Боюсь ли я, что упадет поддержка? Есть такие риски из-за всех тех причин, о которых сказали вы (смена руководств в ряде стран Европы, конфликт на Ближнем Востоке – ред.). Но это риск не только для Украины, потому что если не помогать Украине, то россия наберется сил, и через какое-то время, год, два, три, не закончится война тогда, у нас не будет мощностей, и она вернется для того, чтобы уничтожить всю страну и пойти дальше, а дальше будут уже страны ЕС и НАТО», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что россия заинтересована в постоянной дестабилизации в мире, чтобы уменьшалась помощь Украине.

«Я думаю, что то, что происходит в мире сегодня, – это не случайно. Они заинтересованы в том, чтобы помощь Украине уменьшалась, и идут на разные вещи, даже на трагические, даже на других континентах для того, чтобы было уменьшено внимание к Украине. Поэтому уменьшать – это риск для всех. Далее наши общие риски – останется ли объединенной Европа, объединенным Евросоюз, останется ли мощный союз НАТО, не развернется ли Третья мировая война. Поэтому самый дешевый вариант для всех – это остановить россию у нас, вывести ее с нашей территории. Тогда, я уверен, не будет большой войны как в Европе, так и в мире», - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что россия рассматривает различные сценарии войны на ближайшие годы. Один из них - особенно опасен. Речь идет о том, что рф ищет возможности замораживания агрессии, чтобы адаптироваться. кремль сможет восстановить разбитый военный потенциал до 2028 года. У них будет достаточно силы атаковать другие страны.