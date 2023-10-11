Скорочення підтримки України несе ризик для всіх - Зеленський

Цитата

«Чи боюсь я, що впаде підтримка? Є такі ризики через всі ті причини, про які сказали ви (зміни керівництв в низці країн Європи, конфлікт на Близькому Сході – ред.). Але це ризик не тільки для України, тому що якщо не допомагати Україні, то росія набереться сил, і за якийсь час, рік, два, три, не закінчиться війна тоді, у нас не буде потужностей, і вона повернеться для того, щоб знищити всю країну і піти далі, а далі будуть вже країни ЄС та НАТО», - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що росія зацікавлена в постійній дестабілізації у світі, щоб зменшувалася допомога Україні.

«Я думаю, що те, що відбувається в світі сьогодні, – це не випадково. Вони зацікавлені в тому, щоб допомога Україні зменшувалася, і йдуть на різні речі, навіть на трагічні, навіть на інших континентах для того, щоб була зменшена увага до України. Тому зменшувати – це ризик для всіх. Далі наші спільні ризики – чи залишиться об'єднаною Європа, об'єднаним Євросоюз, чи залишиться потужний союз НАТО, чи не розгорнеться Третя світова війна. Тому найдешевший варіант для всіх – це зупинити росію у нас, вивести її з нашої території. Тоді, я впевнений, не буде великої війни як у Європі, так і у світі», - наголосив Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що росія розглядає різні сценарії війни на найближчі роки. Один з них - особливо небезпечний. Йдеться про те, що рф шукає можливості заморожування агресії, щоб адаптуватися. кремль зможе відновити розбитий військовий потенціал до 2028 року. У них буде достатньо сили атакувати інші країни.