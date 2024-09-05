Новая мошенническая схема: злоумышленники предлагают пополнить мобильный счет в обмен на личные данные

Набирает обороты схема, по которой мошенники пытаются выманить личные данные украинцев, предлагая пополнить мобильный счет. Об этом сообщает МВД и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

В Центре предупреждают, что неизвестные пока мошенники обещают людям положить средства на мобильный счет в обмен на личные данные.

Выдавая себя за популярных в Украине операторов связи, злоумышленники также рассылают в мессенджерах или соцсетях фейковые сообщения о возможности подключения дополнительных услуг - говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, кибермошенники создают фейковый сайт мобильного оператора и обещают бонусы за регистрацию SIM-карты на паспорт. На этом сайте размещают инструкции и фишинговые ссылки Bank-ID, а также просят ввести конфиденциальные данные, например пароли, финансовую информацию для входа в личный кабинет.

Правоохранители настоятельно советуют тщательно проверять полученную информацию на официальных сайтах и в соцсетях операторов, в случае возникновения подозрений - не переходить по ссылкам.

В случае взлома вашего аккаунта или завладения личными данными, необходимо обратиться к мобильному оператору, банку и сообщить о мошеннических действиях в полицию.

Напомним

Омбудсман предупреждает о новой волне мошенничества, связанной с освобождением украинских военнопленных. Злоумышленники выдают себя за волонтеров или госслужащих, требуя деньги за фиктивные "услуги".

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