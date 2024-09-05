Нова шахрайська схема: зловмисники пропонують поповнити мобільний рахунок в обмін на особисті дані
Київ • УНН
МВС попереджає про нову схему шахрайства з виманювання особистих даних українців. Зловмисники обіцяють поповнити мобільний рахунок в обмін на конфіденційну інформацію через фішингові сайти та повідомлення.
Набирає обертів схема, через яку шахраї намагаються виманити особисті дані українців, пропонуючи поповнити мобільний рахунок. Про це повідомляє МВС та Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
Деталі
У Центрі попереджають, що невідомі наразі шахраї обіцяють людям покласти кошти на мобільний рахунок в обмін на особисті дані.
Видаючи себе за популярних в Україні операторів зв’язку, зловмисники також розсилають в месенджерах або соцмережах фейкові повідомлення про можливість підключення додаткових послуг
Як зазначили в МВС, кібершахраї створюють фейковий сайт мобільного оператора та обіцяють бонуси за реєстрацію SIM-картки на паспорт. На цьому сайті розміщують інструкції та фішингові посилання Bank-ID, а також просять ввести конфіденційні дані, як-от паролі, фінансову інформацію задля входу в особистий кабінет.
Правоохоронці наполегливо радять ретельно перевіряти отриману інформацію на офіційних сайтах і у соцмережах операторів, у разі виникнення підозр – не переходити за посиланнями.
У разі зламу вашого акаунта або заволодіння особистими даними, необхідно звернутися до мобільного оператора, банку та повідомити про шахрайські дії в поліцію.
Нагадаємо
Омбудсман попереджає про нову хвилю шахрайства, пов'язану зі звільненням українських військовополонених. Зловмисники видають себе за волонтерів чи держслужбовців, вимагаючи гроші за фіктивні "послуги".
Пропонують оплатити за заявку на субсидії: Мінагрополітики попередило аграріїв про нову шахрайську схему20.08.24, 16:26 • 20747 переглядiв