Нова шахрайська схема: зловмисники пропонують поповнити мобільний рахунок в обмін на особисті дані

Набирає обертів схема, через яку шахраї намагаються виманити особисті дані українців, пропонуючи поповнити мобільний рахунок. Про це повідомляє МВС та Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

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У Центрі попереджають, що невідомі наразі шахраї обіцяють людям покласти кошти на мобільний рахунок в обмін на особисті дані.

Видаючи себе за популярних в Україні операторів зв’язку, зловмисники також розсилають в месенджерах або соцмережах фейкові повідомлення про можливість підключення додаткових послуг - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в МВС, кібершахраї створюють фейковий сайт мобільного оператора та обіцяють бонуси за реєстрацію SIM-картки на паспорт. На цьому сайті розміщують інструкції та фішингові посилання Bank-ID, а також просять ввести конфіденційні дані, як-от паролі, фінансову інформацію задля входу в особистий кабінет.

Правоохоронці наполегливо радять ретельно перевіряти отриману інформацію на офіційних сайтах і у соцмережах операторів, у разі виникнення підозр – не переходити за посиланнями.

У разі зламу вашого акаунта або заволодіння особистими даними, необхідно звернутися до мобільного оператора, банку та повідомити про шахрайські дії в поліцію.

Нагадаємо

Омбудсман попереджає про нову хвилю шахрайства, пов'язану зі звільненням українських військовополонених. Зловмисники видають себе за волонтерів чи держслужбовців, вимагаючи гроші за фіктивні "послуги".

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