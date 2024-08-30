Лубінець застеріг від шахрайства, яке пов’язано зі звільненням українських Героїв
Київ • УНН
Омбудсман попереджає про нову хвилю шахрайства, пов'язану зі звільненням українських військовополонених. Зловмисники видають себе за волонтерів чи держслужбовців, вимагаючи гроші за фіктивні "послуги".
Зловмисники видають себе за волонтерів або представників державних структур, обіцяючи звільнення українських героїв, важливу інформацію чи навіть організацію дзвінка з рідними, та вимагають гроші за свої "послуги".
Про це попередив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Вирує нова хвиля шахрайства, яка пов’язана зі звільненням українських Героїв і Героїнь та пошуком зниклих безвісти
За даними омбудсмана, зловмисники видають себе за волонтерів, журналістів, представників державних структур або навіть країни-агресорки. Вони майстерно грають на емоціях, обіцяючи звільнення, важливу інформацію чи навіть організацію дзвінка з рідними. При цьомук вимагають гроші – нібито "плату" за свої "послуги".
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Ось що потрібно, щоб не потрапити у пастку цих безпринципних зловмисників, будьте пильні!
Завжди перевіряйте джерела інформації.
Ніколи не передавайте особисті дані незнайомцям та не розкривайте конфіденційну інформацію у соцмережах, навіть у приватних повідомленнях.
Остерігайтеся будь-яких фінансових пропозицій, пов’язаних із "визволенням" чи "допомогою".
Пам’ятайте: офіційні державні органи та волонтерські організації ніколи не беруть грошей за допомогу або надання інформації.
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