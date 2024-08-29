України вдалося повернути з окупованих територій ще 14 дітей - Лубінець
Київ • УНН
Уповноважений ВР з прав людини повідомив про повернення 14 дітей з родинами з окупованих територій. Сім'ї зіткнулися з погрозами та утисками з боку окупантів, але змогли виїхати завдяки допомозі української влади.
В Україну вдалося повернути 14 дітей з їх родинами із тимчасово окупованої території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
"Bring Kids Back UA в дії: на рідну землю вдалося повернути ще 14 дітей. За сприяння та кропіткої роботи нашої команди, в Україну вдалося повернути декілька родин із тимчасово окупованої території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей", - повідомив Лубінець.
Він розповів, що одна з родин, яка не сприймала нового "безладу" російської влади, кілька разів намагалася виїхати з ТОТ самотужки, але її під супровід погроз без пояснення повертали назад. Інша ж родина взагалі переховувалася від росіян через свою проукраїнську позицію.
"Під час спілкування з працівниками нашого Офісу, люди розповіли, що боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без "російського" паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних помешкань. Знайдені українські книги – спалювали, цінне майно – вилучали. "Нова" влада не обмежувала себе ні в чому. Тож ухвалили правильне рішення – виїхати з ТОТ, чим здійснили розумний вибір на користь безпеки, свободи та гідного майбутнього, що відображає силу та незламність українського народу", - додав Лубінець.
Омбудсмен запевнив, що держава спільно з громадськими та благодійними організаціями надаватимуть все необхідне для того, аби забезпечити стабільне середовище для зростання маленьких українців.
Нагадаємо
На підконтрольну уряду територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули ще пʼять родин.