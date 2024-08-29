Украине удалось вернуть с оккупированных территорий еще 14 детей - Лубинец

В Украину удалось вернуть 14 детей с их семьями с временно оккупированной территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

"Bring Kids Back UA в действии: на родную землю удалось вернуть еще 14 детей. При содействии и кропотливой работе нашей команды, в Украину удалось вернуть несколько семей с временно оккупированной территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей", - сообщил Лубинец.

Он рассказал, что одна из семей, которая не воспринимала нового "беспорядка" российской власти, несколько раз пыталась выехать из ВОТ самостоятельно, но ее под сопровождение угроз без объяснения возвращали обратно. Другая же семья вообще скрывалась от россиян из-за своей проукраинской позиции.

"Во время общения с работниками нашего Офиса, люди рассказали, что боялись выйти на улицу, не могли найти работу без "российского" паспорта, получали угрозы об изъятии имущества и лишения родительских прав, не имели права выбора в школах и становились участниками безосновательных обысков собственных помещений. Найденные украинские книги - сжигали, ценное имущество - изымали. "Новая" власть не ограничивала себя ни в чем. Поэтому приняли правильное решение - уехать из ВОТ, чем осуществили разумный выбор в пользу безопасности, свободы и достойного будущего, что отражает силу и несокрушимость украинского народа", - добавил Лубинец.

Омбудсмен заверил, что государство совместно с общественными и благотворительными организациями будут предоставлять все необходимое для того, чтобы обеспечить стабильную среду для роста маленьких украинцев.

Напомним

На подконтрольную правительству территорию с временно оккупированной части Херсонской области вернули еще пять семей.