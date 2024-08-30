Лубинец предостерег от мошенничества, которое связано с освобождением украинских Героев
Киев • УНН
Омбудсман предупреждает о новой волне мошенничества, связанной с освобождением украинских военнопленных. Злоумышленники выдают себя за волонтеров или госслужащих, требуя деньги за фиктивные «услуги».
Злоумышленники выдают себя за волонтеров или представителей государственных структур, обещая освобождение, важную информацию или даже организацию звонка с родными, и требуют деньги за свои «услуги». Об этом предупредил Уполномоченный Верховной Ради Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Бурлит новая волна мошенничества, которая связана с освобождением украинских Героев и Героинь и поиском пропавших без вести
По данным омбудсмена, злоумышленники выдают себя за волонтеров, журналистов, представителей государственных структур или даже страны-агрессора. Они мастерски играют на эмоциях, обещая освобождение, важную информацию или даже организацию звонка с родными. При этом требуют деньги - якобы «плату» за свои «услуги».
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Вот что нужно, чтобы не попасть в ловушку этих беспринципных злоумышленников, будьте бдительны!
Всегда проверяйте источники информации.
Никогда не передавайте личные данные незнакомцам и не раскрывайте конфиденциальную информацию в соцсетях, даже в частных сообщениях.
Остерегайтесь любых финансовых предложений, связанных с «освобождением» или «помощью».
Помните: официальные государственные органы и волонтерские организации никогда не берут денег за помощь или предоставление информации.
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