Лубинец предостерег от мошенничества, которое связано с освобождением украинских Героев

Злоумышленники выдают себя за волонтеров или представителей государственных структур, обещая освобождение, важную информацию или даже организацию звонка с родными, и требуют деньги за свои «услуги». Об этом предупредил Уполномоченный Верховной Ради Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Бурлит новая волна мошенничества, которая связана с освобождением украинских Героев и Героинь и поиском пропавших без вести - сообщил Дмитрий Лубинец.

По данным омбудсмена, злоумышленники выдают себя за волонтеров, журналистов, представителей государственных структур или даже страны-агрессора. Они мастерски играют на эмоциях, обещая освобождение, важную информацию или даже организацию звонка с родными. При этом требуют деньги - якобы «плату» за свои «услуги».

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Вот что нужно, чтобы не попасть в ловушку этих беспринципных злоумышленников, будьте бдительны!

Всегда проверяйте источники информации.

Никогда не передавайте личные данные незнакомцам и не раскрывайте конфиденциальную информацию в соцсетях, даже в частных сообщениях.

Остерегайтесь любых финансовых предложений, связанных с «освобождением» или «помощью».

Помните: официальные государственные органы и волонтерские организации никогда не берут денег за помощь или предоставление информации.

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