Предлагают оплатить за заявку на субсидии: Минагрополитики предупредило аграриев о новой мошеннической схеме

Министерство аграрной политики и продовольствия обратилось к аграриям с просьбой не доверять мошенникам, которые предлагают свою "помощь" в получении бюджетных субсидий. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минагрополитики.

Детали

На сегодня, в частности через социальные сети, массово распространяются мошеннические схемы, где аграриям предлагают за отдельную плату зарегистрировать в Государственном аграрном реестре заявку на получение бюджетной субсидии - предупредили в министерстве.

Минагрополитики заявляет, что подача заявки на получение бюджетной помощи абсолютно бесплатная.

Імітують сайт UKR.NET для викрадення акаунтів: у Держспецзв'язку попередили про нову шахрайську схему

Право на государственную компенсацию имеет каждый сельхозпроизводитель, зарегистрированный в ГАР, и который соответствует критериям той или иной бюджетной программы. Любые предложения по "помощи" за отдельную плату - мошенничество, о котором необходимо сообщать в правоохранительные органы - отметили в ведомстве.

Напомним

На Харьковщине мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от имени начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.