Предлагают оплатить за заявку на субсидии: Минагрополитики предупредило аграриев о новой мошеннической схеме
Киев • УНН
Министерство аграрной политики предостерегает аграриев от мошенников, которые предлагают платную «помощь» в получении бюджетных субсидий. Подача заявки на государственную компенсацию является бесплатной для всех зарегистрированных сельхозпроизводителей.
Министерство аграрной политики и продовольствия обратилось к аграриям с просьбой не доверять мошенникам, которые предлагают свою "помощь" в получении бюджетных субсидий. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минагрополитики.
Детали
На сегодня, в частности через социальные сети, массово распространяются мошеннические схемы, где аграриям предлагают за отдельную плату зарегистрировать в Государственном аграрном реестре заявку на получение бюджетной субсидии
Минагрополитики заявляет, что подача заявки на получение бюджетной помощи абсолютно бесплатная.
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Право на государственную компенсацию имеет каждый сельхозпроизводитель, зарегистрированный в ГАР, и который соответствует критериям той или иной бюджетной программы. Любые предложения по "помощи" за отдельную плату - мошенничество, о котором необходимо сообщать в правоохранительные органы
Напомним
На Харьковщине мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от имени начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.