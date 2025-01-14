Новая атака беспилотников на российский энгельс: что известно об инциденте

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Вражеские СМИ сообщают об атаке восьми украинских дронов в районе енгельса саратовской области. Неделю назад в этом городе была атакована топливная база, где расположен стратегический военный объект рф.

Украинские беспилотные аппараты снова атаковали территорию в окрестностях енгельса, что в саратовской области рф. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Согласно информации российских источников, восемь дронов были сбиты над этой территорией, однако официального подтверждения или опровержения этих данных из других источников пока не поступало.

Перед атакой местные органы власти объявили о возможной угрозе со стороны беспилотников.

Напомним

Неделю назад в енгельсе произошла атака на топливную базу, которая продолжает гореть. Именно в этом городе расположена важная военная база стратегической авиации террористической страны, с которой осуществляются полеты бомбардировщиков, атакующих украинские объекты.

В Энгельсе пятый день горит нефтебаза после атаки дронов12.01.25, 13:44 • 28133 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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