Нова атака безпілотників на російський енгельс: що відомо про інцидент

Українські безпілотні апарати знову атакували територію в околицях енгельса, що в саратовській області рф. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією російських джерел, вісім дронів були збиті над цією територією, однак офіційного підтвердження або спростування цих даних з інших джерел наразі не надходило.

Перед атакою місцеві органи влади оголосили про можливу загрозу з боку безпілотників.

Нагадаємо

Тиждень тому в енгельсі сталася атака на паливну базу, яка продовжує горіти. Саме в цьому місті розташована важлива військова база стратегічної авіації терористичної країни, з якої здійснюються польоти бомбардувальників, що атакують українські об'єкти.

В енгельсі п’ятий день горить нафтобаза після атаки дронів