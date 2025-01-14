Нова атака безпілотників на російський енгельс: що відомо про інцидент
Київ • УНН
Ворожі ЗМІ повідомляють про атаку восьми українських дронів в районі енгельса саратовської області. Тиждень тому в цьому місті була атакована паливна база, де розташований стратегічний військовий об'єкт рф.
Українські безпілотні апарати знову атакували територію в околицях енгельса, що в саратовській області рф. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Згідно з інформацією російських джерел, вісім дронів були збиті над цією територією, однак офіційного підтвердження або спростування цих даних з інших джерел наразі не надходило.
Перед атакою місцеві органи влади оголосили про можливу загрозу з боку безпілотників.
Нагадаємо
Тиждень тому в енгельсі сталася атака на паливну базу, яка продовжує горіти. Саме в цьому місті розташована важлива військова база стратегічної авіації терористичної країни, з якої здійснюються польоти бомбардувальників, що атакують українські об'єкти.
В енгельсі п’ятий день горить нафтобаза після атаки дронів12.01.25, 13:44 • 29471 перегляд