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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака рф на Киевскую область: показали последствия

Ночная атака рф на Киевскую область: показали последствия

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 05:29  •  28458 просмотра

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В результате ракетного обстрела со стороны армии рф возник пожар на промышленном объекте в Киевской области, были повреждены здания и ранен один человек.

Киевскую область в ночь на 12 июня российские войска атаковали ракетами и дронами, возник пожар на одном из промышленных объектов, получил ранения мужчина, сообщили в ГСЧС, полиции и прокуратуре, показав последствия, пишет УНН.

Детали

В полиции Киевской области указали, что сегодня утром российские оккупанты нанесли очередной удар по Киевской области. Как отметили в Офисе Генпрокурора, по данным следствия, ночью 12 июня вооруженные силы рф атаковали Киевскую область ракетами и беспилотными летательными аппаратами. 

Как сообщили в полиции, в результате атаки произошло возгорание на одном из промышленных объектов. Прокуратура указала, что среди поврежденного в одном из районов области - частное предприятие. Кроме того, как отметили в полиции, повреждены жилой дом, хозяйственное, складское и гаражное помещения.

Один человек, по данным полиции, получил ранение ноги. Мужчине на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался. 

Как указали в прокуратуре, из-за атаки возникли пожары, которые локализуют сотрудники ГСЧС. По данным ГСЧС, спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате падения обломков во время вражеской атаки в Киевской области.

Информация о пострадавших уточняется.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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