Ночная атака рф на Киевскую область: показали последствия

Киевскую область в ночь на 12 июня российские войска атаковали ракетами и дронами, возник пожар на одном из промышленных объектов, получил ранения мужчина, сообщили в ГСЧС, полиции и прокуратуре, показав последствия, пишет УНН.

Детали

В полиции Киевской области указали, что сегодня утром российские оккупанты нанесли очередной удар по Киевской области. Как отметили в Офисе Генпрокурора, по данным следствия, ночью 12 июня вооруженные силы рф атаковали Киевскую область ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщили в полиции, в результате атаки произошло возгорание на одном из промышленных объектов. Прокуратура указала, что среди поврежденного в одном из районов области - частное предприятие. Кроме того, как отметили в полиции, повреждены жилой дом, хозяйственное, складское и гаражное помещения.

Один человек, по данным полиции, получил ранение ноги. Мужчине на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации отказался.

Как указали в прокуратуре, из-за атаки возникли пожары, которые локализуют сотрудники ГСЧС. По данным ГСЧС, спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате падения обломков во время вражеской атаки в Киевской области.

Информация о пострадавших уточняется.