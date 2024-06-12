Нічна атака рф на Київщину: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок ракетного обстрілу з боку армії рф виникла пожежа на промисловому об'єкті в Київській області, було пошкоджено будівлі та поранено одну особу.
Київську область у ніч на 12 червня російські війська атакували ракетами та дронами, виникла пожежа на одному з промислових об'єктів, отримав поранення чоловік, повідомили в ДСНС, поліції та прокуратурі, показавши наслідки, пише УНН.
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У поліції Київщини вказали, що сьогодні вранці російські окупанти завдали черговий удар по Київській області. Як зазначили в Офісі Генпрокурора, за даними слідства, вночі 12 червня збройні сили рф атакували Київщину ракетами та безпілотними літальними апаратами.
Як повідомили у поліції, внаслідок атаки сталося займання на одному з промислових об'єктів. Прокуратура вказала, що серед пошкодженого в одному з районів області - приватне підприємство. Окрім того, як зазначили у поліції, пошкоджено житловий будинок, господарське, складське та гаражне приміщення.
Одна людина, за даними поліції, отримала поранення ноги. Чоловікові на місці надано медичну допомогу, від госпіталізації відмовився.
Як вказали у прокуратурі, через атаку виникли пожежі, які локалізовують співробітники ДСНС. За даними ДСНС, рятувальники ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків під час ворожої атаки на Київщині.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.