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Ночная атака на Запорожье стала самой массовой после начала полномасштабного вторжения - ОВА

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Оккупанты атаковали Запорожье 18 беспилотниками, повреждены 14 многоэтажек и десятки частных домов. Пострадал один человек, который отказался от госпитализации.

Оккупанты ночью атаковали Запорожье 18 беспилотниками, что является самой массовой атакой после начала полномасштабного вторжения. Один человек пострадал, а также повреждены 14 многоэтажек и десятки частных домов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

"После полномасштабного вторжения это была самая массовая атака врагом по территории Запорожья. Сейчас мы имеем подтверждение о 18 дронов, но, скорее всего, их было больше. Почти все дроны не долетели до своих целей и нам удалось уберечь, как энергетику, так и инфраструктуру", - сказал Федоров.

Он отметил, что атака началась около часа ночи, а дроны летели по новым траекториям.

"Также почти не имеем пострадавших. Один человек был ранен, от госпитализации отказался, хотя еще 39 человек находится в больнице после прошлых атак врага. Сейчас мы имеем данные о 14 многоэтажках, которые были повреждены врагом, о десятках частных домов, которые были повреждены врагом, и уже можем отчитаться о том, что уже в 9 домах забиты окна, уже починены двери", - добавил Федоров.

По его словам, до конца дня власти города хотят забить все окна и починить кровли. Кроме того, он рассказал, что оккупанты в течение двух недель пытается атаковать подстанции в городе, чтобы обесточить население.

Напомним

Российские войска ночью атаковали Запорожье 16-ю беспилотниками, пострадал 57-летний мужчина.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
zaporozheЗапорожье

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