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Нічна атака на Запоріжжя стала наймасовішою після початку повномасштабного вторгнення - ОВА

Київ • УНН

 • 31320 перегляди

Окупанти атакували Запоріжжя 18 безпілотниками, пошкоджено 14 багатоповерхівок та десятки приватних будинків. Постраждала одна людина, яка відмовилась від госпіталізації.

Окупанти вночі атакували Запоріжжя 18 безпілотниками, що є наймасовішою атакою після початку повномасштабного вторгнення. Одна людина постраждала, а також пошкоджено 14 багатоповерхівок та десятки приватних домівок. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Після повномасштабного вторгнення це була наймасовіша атака ворогом по території Запоріжжя. Наразі ми маємо підтвердження про 18 дронів, але, скоріш за все, їх було більше. Майже всі дрони не долетіли до своїх цілей і нам вдалося вберегти, як енергетику, так і інфраструктуру", - сказав Федоров.

Він зазначив, що атака почалася близько першої години ночі, а дрони летіли за новими траєкторіями.

"Також майже не маємо постраждалих. Одна людина була поранена, від госпіталізації відмовилася, хоча ще 39 людей перебуває в лікарні після минулих атак ворога. Наразі ми маємо дані про 14 багатоповерхівок, які були пошкоджені ворогом, про десятки приватних будинків, які були пошкоджені ворогом, і вже можемо прозвітувати про те, що вже 9 будинках забиті вікна, вже полагоджені двері", - додав Федоров.

За його словами, до кінця дня влада міста хоче забити всі вікна та полагодити покрівлі. Окрім того, він розповів, що окупанти протягом двох тижнів намагається атакувати підстанції в місті, щоб знеструмити населення.

Нагадаємо

Російські війська вночі атакували Запоріжжя 16-ма безпілотниками, постраждав 57-річний чоловік.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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