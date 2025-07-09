Ночная атака на Хмельницкую область: в Шепетовском районе обнаружили еще один сбитый "Shahed", также известно о еще одной пострадавшей

Обнаружен еще один сбитый вражеский БпЛА типа "Shahed", который ночью атаковал Шепетовский район Хмельницкой области. Также стало известно, что в результате обстрела пострадала местная жительница - женщина получила ссадины на затылке, медицинскую помощь ей оказали на месте. Госпитализация не понадобилась.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает УНН.

Дополнительно установлено, что за медицинской помощью обратилась жительница дома, пострадавшего в результате сегодняшней ночной вражеской атаки. Она получила телесные повреждения в виде ссадин на затылочной области головы - говорится в сообщении.

Как указано, медицинскую помощь женщине оказали на месте, "госпитализация не потребовалась". "Также обнаружен еще один сбитый вражеский БпЛА типа "Shahed" в Шепетовском районе". – добавил Тюрин.

Дополнение

В ночь на 9 июля российские войска нанесли очередной удар по Хмельницкой области. В результате атаки погиб один человек. Отмечается, что тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.