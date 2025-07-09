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Нічна атака на Хмельниччину: у Шепетівському районі виявили ще один збитий "Shahed", також відомо про ще одну постраждалу

Київ • УНН

 • 48 перегляди

У Шепетівському районі Хмельницької області виявлено ще один збитий ворожий БпЛА типу "Shahed". Місцева жителька отримала садна на потилиці, медичну допомогу надано на місці.

Нічна атака на Хмельниччину: у Шепетівському районі виявили ще один збитий "Shahed", також відомо про ще одну постраждалу

Виявлено ще один збитий ворожий БпЛА типу "Shahed", який вночі атакував Шепетівський район Хмельницької області. Також стало відомо, що унаслідок обстрілу постраждала місцева жителька - жінка отримала садна на потилиці, медичну допомогу їй надали на місці. Госпіталізація не знадобилася.

Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін передає УНН.

Додатково встановлено, що за медичною допомогою звернулася жителька будинку, який постраждав внаслідок сьогоднішньої нічної ворожої атаки. Вона отримала тілесні ушкодження у вигляді саден на потиличній ділянці голови

- ідеться у дописі. 

Як вказано, медичну допомогу жінці надали на місці, "госпіталізації не потребувала". "Також виявлено ще один збитий ворожий БпЛА типу "Shahed" у Шепетівському районі". – додав Тюрін.

Доповнення

У ніч на 9 липня російські війська завдали чергового удару по Хмельницькій області. Внаслідок атаки загинула одна людина. Зазначається, що тіло направлено на судово-медичну експертизу. 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Харківська область
Шахед-136
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