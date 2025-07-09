Внаслідок нічної атаки рф на Хмельниччину загинула людина

У ніч на 9 липня російські війська завдали чергового удару по Хмельницькій області. Внаслідок атаки загинула одна людина. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.

Додатково встановлено, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки, на жаль, загинула людина у Хмельницькому районі. Загибла особа, 1960 року народження, отримала смертельне поранення від уламків ворожого безпілотного літального апарата типу "Shahed" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Доповнення

росія вночі запустила по Україні 728 дронів та 13 ракет, включаючи 6 "Кинджалів". Сили ППО знешкодили 711 безпілотників та 7 ракет "Х-101"/"Іскандер-К".