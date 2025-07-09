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В результате ночной атаки РФ на Хмельницкую область погиб человек

Киев • УНН

 • 200 просмотра

В результате ночной атаки РФ на Хмельницкую область погиб человек 1960 года рождения. Смертельное ранение вызвали обломки вражеского беспилотника типа "Shahed".

В результате ночной атаки РФ на Хмельницкую область погиб человек

В ночь на 9 июля российские войска нанесли очередной удар по Хмельницкой области. В результате атаки погиб один человек. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Дополнительно установлено, что в результате сегодняшней ночной атаки, к сожалению, погиб человек в Хмельницком районе. Погибший, 1960 года рождения, получил смертельное ранение от обломков вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Shahed"

- говорится в сообщении.

Отмечается, что тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Дополнение

Россия ночью запустила по Украине 728 дронов и 13 ракет, включая 6 "Кинжалов". Силы ПВО обезвредили 711 беспилотников и 7 ракет "Х-101"/"Искандер-К".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Шахед-136
Херсонская область
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