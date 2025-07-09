В результате ночной атаки РФ на Хмельницкую область погиб человек
Киев • УНН
В результате ночной атаки РФ на Хмельницкую область погиб человек 1960 года рождения. Смертельное ранение вызвали обломки вражеского беспилотника типа "Shahed".
В ночь на 9 июля российские войска нанесли очередной удар по Хмельницкой области. В результате атаки погиб один человек. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
Дополнительно установлено, что в результате сегодняшней ночной атаки, к сожалению, погиб человек в Хмельницком районе. Погибший, 1960 года рождения, получил смертельное ранение от обломков вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Shahed"
Отмечается, что тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Дополнение
Россия ночью запустила по Украине 728 дронов и 13 ракет, включая 6 "Кинжалов". Силы ПВО обезвредили 711 беспилотников и 7 ракет "Х-101"/"Искандер-К".