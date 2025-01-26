Ночная атака дронов на Харьков: что известно о последствиях удара по жилому району
Киев • УНН
В Харькове в результате атаки беспилотников поврежден частный дом в Основянском районе. Пострадали окна, кровля и часть конструкций здания, жертв нет.
В результате вражеских атак в Харькове повреждено частное здание. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Этой ночью Харьков подвергся очередной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на частный жилой дом в Основянском районе.
Предварительно известно, что повреждения получили окна, кровля и часть конструкций здания.
К счастью, пострадавших нет.
Сейчас на месте работают профильные службы, которые оценивают нанесенный ущерб и обеспечивают необходимую поддержку пострадавшим жителям.
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Ранее было проинформировано, что в Харькове раздаются взрывы.
В Харькове произошел взрыв26.01.25, 01:01 • 13606 просмотров