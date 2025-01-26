Ночная атака дронов на Харьков: что известно о последствиях удара по жилому району

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В Харькове в результате атаки беспилотников поврежден частный дом в Основянском районе. Пострадали окна, кровля и часть конструкций здания, жертв нет.

В результате вражеских атак в Харькове повреждено частное здание. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Этой ночью Харьков подвергся очередной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на частный жилой дом в Основянском районе.

Предварительно известно, что повреждения получили окна, кровля и часть конструкций здания. 

К счастью, пострадавших нет.

Сейчас на месте работают профильные службы, которые оценивают нанесенный ущерб и обеспечивают необходимую поддержку пострадавшим жителям.

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Юлия Котвицкая

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