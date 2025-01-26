Нічна атака дронів на Харків: що відомо про наслідки удару по житловому району

Унаслідок ворожих атак у Харкові пошкоджена приватна будівля. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

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Цієї ночі Харків зазнав чергової атаки безпілотників. Один із ударів припав на приватний житловий будинок в Основʼянському районі.

Попередньо відомо, що пошкоджень зазнали вікна, покрівля та частина конструкцій будівлі.

На щастя, постраждалих немає.

Наразі на місці працюють профільні служби, які оцінюють завдану шкоду та забезпечують необхідну підтримку постраждалим мешканцям.

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