Нічна атака дронів на Харків: що відомо про наслідки удару по житловому району
Київ • УНН
У Харкові внаслідок атаки безпілотників пошкоджено приватний будинок в Основ'янському районі. Постраждали вікна, покрівля та частина конструкцій будівлі, жертв немає.
Унаслідок ворожих атак у Харкові пошкоджена приватна будівля. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
Цієї ночі Харків зазнав чергової атаки безпілотників. Один із ударів припав на приватний житловий будинок в Основʼянському районі.
Попередньо відомо, що пошкоджень зазнали вікна, покрівля та частина конструкцій будівлі.
На щастя, постраждалих немає.
Наразі на місці працюють профільні служби, які оцінюють завдану шкоду та забезпечують необхідну підтримку постраждалим мешканцям.
Нагадуємо
Раніше було поінформовано, що у Харкові лунають вибухи.