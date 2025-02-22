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Ночная атака беспилотников на Днепропетровщине: есть пострадавший и разрушения

Ночная атака беспилотников на Днепропетровщине: есть пострадавший и разрушения

Киев  •  УНН

 • 7189 просмотра

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Вражеские войска атаковали Днепропетровскую область дронами, вызвав пожар на предприятии. В Никополе в результате артобстрела ранен местный житель и повреждена инфраструктура.

Ночью вражеские войска совершили атаку на область с помощью беспилотников. К сожалению, гражданский житель получил ранения. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в Каменском районе в результате обстрела возник пожар на территории одного из местных предприятий. Пожарные ликвидировали огонь. Никто из людей не пострадал.

Вечером обстрелы из тяжелой артиллерии вызвали разрушения в Никополе. В результате атаки получил травмы 54-летний местный житель, он сейчас получает медицинскую помощь на амбулаторном лечении. Кроме того, были повреждены несколько предприятий, пять многоэтажек, автомобили, газовые и электрические сети.

Напомним,

Ночью было проинформировано, что в Днепре прогремели взрывы.

Взрывы прогремели в пригороде Днепра22.02.25, 00:02 • 33062 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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