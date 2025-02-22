Ночная атака беспилотников на Днепропетровщине: есть пострадавший и разрушения
Киев • УНН
Вражеские войска атаковали Днепропетровскую область дронами, вызвав пожар на предприятии. В Никополе в результате артобстрела ранен местный житель и повреждена инфраструктура.
Ночью вражеские войска совершили атаку на область с помощью беспилотников. К сожалению, гражданский житель получил ранения. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Согласно информации, в Каменском районе в результате обстрела возник пожар на территории одного из местных предприятий. Пожарные ликвидировали огонь. Никто из людей не пострадал.
Вечером обстрелы из тяжелой артиллерии вызвали разрушения в Никополе. В результате атаки получил травмы 54-летний местный житель, он сейчас получает медицинскую помощь на амбулаторном лечении. Кроме того, были повреждены несколько предприятий, пять многоэтажек, автомобили, газовые и электрические сети.
Напомним,
Ночью было проинформировано, что в Днепре прогремели взрывы.
Взрывы прогремели в пригороде Днепра22.02.25, 00:02 • 33062 просмотра