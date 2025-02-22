Нічна атака безпілотників на Дніпропетровщині: є постраждалий та руйнування

Вночі ворожі війська здійснили атаку на область за допомогою безпілотників. На жаль, цивільний мешканець дістав поранення. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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Згідно з інформацією, у Кам'янському районі в результаті обстрілу виникла пожежа на території одного з місцевих підприємств. Пожежники ліквідували вогонь. Ніхто з людей не постраждав.

Ввечері обстріли з важкої артилерії спричинили руйнування в Нікополі. Внаслідок атаки отримав травми 54-річний місцевий мешканець, він зараз отримує медичну допомогу на амбулаторному лікуванні. Крім того, було пошкоджено кілька підприємств, п'ять багатоповерхівок, автомобілі, газові та електричні мережі.

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Уночі було поінформовано, що в Дніпрі пролунали вибухи.

Вибухи прогриміли в передмісті Дніпра