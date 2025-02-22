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05:23 • 7685 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121483 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182103 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146559 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138237 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117048 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107780 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102967 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141269 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Нічна атака безпілотників на Дніпропетровщині: є постраждалий та руйнування

Нічна атака безпілотників на Дніпропетровщині: є постраждалий та руйнування

Київ • УНН

 • 67650 перегляди

Ворожі війська атакували Дніпропетровську область дронами, спричинивши пожежу на підприємстві. В Нікополі внаслідок артобстрілу поранено місцевого жителя та пошкоджено інфраструктуру.

Вночі ворожі війська здійснили атаку на область за допомогою безпілотників. На жаль, цивільний мешканець дістав поранення. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, у Кам'янському районі в результаті обстрілу виникла пожежа на території одного з місцевих підприємств. Пожежники ліквідували вогонь. Ніхто з людей не постраждав.

Ввечері обстріли з важкої артилерії спричинили руйнування в Нікополі. Внаслідок атаки отримав травми 54-річний місцевий мешканець, він зараз отримує медичну допомогу на амбулаторному лікуванні. Крім того, було пошкоджено кілька підприємств, п'ять багатоповерхівок, автомобілі, газові та електричні мережі.

Нагадаємо

Уночі було поінформовано, що в Дніпрі пролунали вибухи.

Вибухи прогриміли в передмісті Дніпра 22.02.25, 00:02 • 72084 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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