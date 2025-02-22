Нічна атака безпілотників на Дніпропетровщині: є постраждалий та руйнування
Київ • УНН
Ворожі війська атакували Дніпропетровську область дронами, спричинивши пожежу на підприємстві. В Нікополі внаслідок артобстрілу поранено місцевого жителя та пошкоджено інфраструктуру.
Вночі ворожі війська здійснили атаку на область за допомогою безпілотників. На жаль, цивільний мешканець дістав поранення. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Згідно з інформацією, у Кам'янському районі в результаті обстрілу виникла пожежа на території одного з місцевих підприємств. Пожежники ліквідували вогонь. Ніхто з людей не постраждав.
Ввечері обстріли з важкої артилерії спричинили руйнування в Нікополі. Внаслідок атаки отримав травми 54-річний місцевий мешканець, він зараз отримує медичну допомогу на амбулаторному лікуванні. Крім того, було пошкоджено кілька підприємств, п'ять багатоповерхівок, автомобілі, газові та електричні мережі.
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