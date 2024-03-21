Николаевщина: россияне ударили по Очаковской и Куцурубской громаде из артиллерии

На Николаевщине армия рф нанесла удары по территории Куцурубской общины. Также обстрелы зафиксировали в городе Очаков Очаковской громады. Люди не травмировались. Об этом сообщает начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Днем, 20 марта, в 12:00 и 13:16 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории и г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что также днем, 20 марта, в 13:40 враг направил FPV-дрон по Куцурубской общине, а ночью, 21 марта, в 03:53, ударил по территории общины артиллерией. Пострадавших нет.

Напомним

Украинские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 2 баллистические ракеты "Кинжал" и 29 крылатых ракет во время ночной атаки российских стратегических бомбардировщиков.