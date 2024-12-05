Нидерланды предоставят Украине 22 млн евро на проекты развития ПВО и киберустойчивости
Киев • УНН
Министр иностранных дел Нидерландов объявил о выделении 22 млн евро для Украины. Средства направят на развитие систем противовоздушной обороны и усиление киберустойчивости.
Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил о выделении Украине дополнительной помощи в размере 22 млн евро на развитие киберустойчивости и систем противовоздушной обороны. Об этом он заявил в соцсети "Х", пишет УНН.
Нидерланды выделяют дополнительные 22 млн евро на проекты, связанные с ПВО и киберустойчивостью Украины,
По словам министра, на заседании совета НАТО-Украина, состоявшемся накануне, он "подчеркнул важность укрепления военного потенциала Украины".
Напомним
Германия передаст Украине военную помощь на 650 млн евро, включая системы ПВО IRIS-T, танки и БМП. Пакет также будет содержать 6500 ракет и 4000 беспилотников Helsing.
Украина ведет работу с НАТО по поставкам 20 систем ПВО до конца года - Сибига4 дек. 2024, 11:15 • 21088 просмотров