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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нидерланды предоставят Украине 22 млн евро на проекты развития ПВО и киберустойчивости

Нидерланды предоставят Украине 22 млн евро на проекты развития ПВО и киберустойчивости

Киев  •  УНН

 • 843 просмотра

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Министр иностранных дел Нидерландов объявил о выделении 22 млн евро для Украины. Средства направят на развитие систем противовоздушной обороны и усиление киберустойчивости.

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил о выделении Украине дополнительной помощи в размере 22 млн евро на развитие киберустойчивости и систем противовоздушной обороны. Об этом он заявил в соцсети "Х", пишет УНН.

Нидерланды выделяют дополнительные 22 млн евро на проекты, связанные с ПВО и киберустойчивостью Украины,

- написал Велдкамп в соцсети.

По словам министра, на заседании совета НАТО-Украина, состоявшемся накануне, он "подчеркнул важность укрепления военного потенциала Украины".

Напомним

Германия передаст Украине военную помощь на 650 млн евро, включая системы ПВО IRIS-T, танки и БМП. Пакет также будет содержать 6500 ракет и 4000 беспилотников Helsing.

Украина ведет работу с НАТО по поставкам 20 систем ПВО до конца года - Сибига4 дек. 2024, 11:15 • 21088 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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