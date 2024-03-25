Незаконное обогащение на почти 60 миллионов гривен: суд отправил под стражу экс-чиновника ВСУ

Бывшему высокопоставленному чиновнику ВСУ, которого ГБР разоблачило на незаконном обогащении, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в эфире телемарафона заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, пишет УНН.

Детали

Сторона обвинения просила суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 60 миллионов гривен, но судья приняла решение, что это будет содержание под стражей с возможностью внесения залога в 6 миллионов гривен - резюмировала Сапьян.

Она рассказала, что чиновник в 2022-2023 годах приобрел необоснованных активов на сумму почти 58 млн грн. В частности речь идет об автомобиле, квартире в Киеве, 53 земельных участках на территории Украины и другом имуществе.

Дополнение

На прошлой неделе, УНН сообщал, что работники ГБР в сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора и НАПК разоблачили на незаконном обогащении бывшего начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины.

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