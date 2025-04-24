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Незаконное обогащение на 20 млн грн: на Прикарпатье закрыли дело из-за смерти фигуранта, но активы - арестовали

Киев • УНН

 • 2940 просмотра

У бывшего руководителя Госэкоинспекции Карпатского округа обнаружили признаки незаконного обогащения на 20 млн грн. Дело закрыли из-за смерти, но имущество арестовано.

Незаконное обогащение на 20 млн грн: на Прикарпатье закрыли дело из-за смерти фигуранта, но активы - арестовали

У бывшего руководителя Государственной экологической инспекции Карпатского округа обнаружили признаки незаконного обогащения - активы стоимостью почти 20 миллионов гривен. Дело отправили на рассмотрение суда, но из-за смерти фигуранта его пришлось закрыть. Однако активы подозреваемого - под арестом, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

ГБР совместно с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки незаконного обогащения у бывшего руководителя ГЭИ Карпатского округа.

Речь идет об активах стоимостью почти 20 миллионов гривен - три квартиры, нежилое помещение в Ивано-Франковске, а также два автомобиля премиум-класса, оформленные на родственников и третьих лиц 

- говорится в сообщении.

После завершения досудебного расследования, дело о незаконном обогащении было направлено в суд для рассмотрения.

Во время ее рассмотрения фигурант умер и дело было закрыто 

- сообщили в ГБР.

Также ГБР инициировало гражданское взыскание имущества в доход государства. Собранные материалы стали основанием для подачи Специализированной антикоррупционной прокуратурой соответствующего иска в суд.

Сейчас Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество для обеспечения гражданского иска 

- говорится в сообщении ГБР.

Дополнение

ГБР разоблачило должностное лицо одной из воинских частей, дислоцированных в Винницкой области. Следствие установило, что он незаконно оформил боевые выплаты на почти 5 млн грн.

ГБР разоблачило схему в Херсонской области, где должностные лица требовали деньги у военных за фиктивные выплаты. Злоумышленники незаконно получили почти полтора миллиона гривен.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Криминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
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