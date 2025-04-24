Незаконное обогащение на 20 млн грн: на Прикарпатье закрыли дело из-за смерти фигуранта, но активы - арестовали

У бывшего руководителя Государственной экологической инспекции Карпатского округа обнаружили признаки незаконного обогащения - активы стоимостью почти 20 миллионов гривен. Дело отправили на рассмотрение суда, но из-за смерти фигуранта его пришлось закрыть. Однако активы подозреваемого - под арестом, передает УНН со ссылкой на ГБР.

ГБР совместно с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки незаконного обогащения у бывшего руководителя ГЭИ Карпатского округа.

Речь идет об активах стоимостью почти 20 миллионов гривен - три квартиры, нежилое помещение в Ивано-Франковске, а также два автомобиля премиум-класса, оформленные на родственников и третьих лиц