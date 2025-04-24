Незаконное обогащение на 20 млн грн: на Прикарпатье закрыли дело из-за смерти фигуранта, но активы - арестовали
Киев • УНН
У бывшего руководителя Госэкоинспекции Карпатского округа обнаружили признаки незаконного обогащения на 20 млн грн. Дело закрыли из-за смерти, но имущество арестовано.
У бывшего руководителя Государственной экологической инспекции Карпатского округа обнаружили признаки незаконного обогащения - активы стоимостью почти 20 миллионов гривен. Дело отправили на рассмотрение суда, но из-за смерти фигуранта его пришлось закрыть. Однако активы подозреваемого - под арестом, передает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
ГБР совместно с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки незаконного обогащения у бывшего руководителя ГЭИ Карпатского округа.
Речь идет об активах стоимостью почти 20 миллионов гривен - три квартиры, нежилое помещение в Ивано-Франковске, а также два автомобиля премиум-класса, оформленные на родственников и третьих лиц
После завершения досудебного расследования, дело о незаконном обогащении было направлено в суд для рассмотрения.
Во время ее рассмотрения фигурант умер и дело было закрыто
Также ГБР инициировало гражданское взыскание имущества в доход государства. Собранные материалы стали основанием для подачи Специализированной антикоррупционной прокуратурой соответствующего иска в суд.
Сейчас Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество для обеспечения гражданского иска
Дополнение
ГБР разоблачило должностное лицо одной из воинских частей, дислоцированных в Винницкой области. Следствие установило, что он незаконно оформил боевые выплаты на почти 5 млн грн.
ГБР разоблачило схему в Херсонской области, где должностные лица требовали деньги у военных за фиктивные выплаты. Злоумышленники незаконно получили почти полтора миллиона гривен.