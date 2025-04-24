Незаконне збагачення на 20 млн грн: на Прикарпатті закрили справу через смерть фігуранта, але активи - арештували
Київ • УНН
У колишнього керівника Держекоінспекції Карпатського округу виявили ознаки незаконного збагачення на 20 млн грн. Справу закрили через смерть, але майно заарештовано.
У колишнього керівника Державної екологічної інспекції Карпатського округу виявили ознаки незаконного збагачення - активи вартістю майже 20 мільйонів гривень. Справу відправили на розгляд суду, але через смерть фігуранта її довелось закрити. Проте активи підозрюваного - під арештом, передає УНН із посиланням на ДБР.
Деталі
ДБР спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього керівника ДЕІ Карпатського округу.
Мова йде про активи вартістю майже 20 мільйонів гривень — три квартири, нежитлове приміщення в Івано-Франківську, а також два автомобілі преміумкласу, оформлені на родичів та третіх осіб
Після завершення досудового розслідування, справа про незаконне збагачення була скерована до суду для розгляду.
Під час її розгляду фігурант помер і справу була закрита
Також ДБР ініціювало цивільне стягнення майна в дохід держави. Зібрані матеріали стали підставою для подання Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою відповідного позову до суду.
Наразі Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно задля забезпечення цивільного позову
Доповнення
ДБР викрило посадовця однієї з військових частин, дислокованих на Вінниччині. Слідство встановило, що він незаконно оформив бойові виплати на майже 5 млн грн.
ДБР викрило схему на Херсонщині, де посадовці вимагали гроші у військових за фіктивні виплати. Зловмисники незаконно отримали майже півтора мільйона гривень.