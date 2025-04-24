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Незаконне збагачення на 20 млн грн: на Прикарпатті закрили справу через смерть фігуранта, але активи - арештували

Київ • УНН

 • 3482 перегляди

У колишнього керівника Держекоінспекції Карпатського округу виявили ознаки незаконного збагачення на 20 млн грн. Справу закрили через смерть, але майно заарештовано.

Незаконне збагачення на 20 млн грн: на Прикарпатті закрили справу через смерть фігуранта, але активи - арештували

У колишнього керівника Державної екологічної інспекції Карпатського округу виявили ознаки незаконного збагачення -  активи вартістю майже 20 мільйонів гривень. Справу відправили на розгляд суду, але через смерть фігуранта її довелось закрити. Проте активи підозрюваного - під арештом, передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

ДБР спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього керівника ДЕІ Карпатського округу.

Мова йде про активи вартістю майже 20 мільйонів гривень — три квартири, нежитлове приміщення в Івано-Франківську, а також два автомобілі преміумкласу, оформлені на родичів та третіх осіб 

- говориться у повідомленні.

Після завершення досудового розслідування, справа про незаконне збагачення була скерована до суду для розгляду.

Під час її розгляду фігурант помер і справу була закрита 

- повідомили в ДБР.

Також ДБР ініціювало цивільне стягнення майна в дохід держави. Зібрані матеріали стали підставою для подання Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою відповідного позову до суду.

Наразі Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно задля забезпечення цивільного позову 

- говориться у повідомленні ДБР.

Доповнення

ДБР викрило посадовця однієї з військових частин, дислокованих на Вінниччині. Слідство встановило, що він незаконно оформив бойові виплати на майже 5 млн грн.

ДБР викрило схему на Херсонщині, де посадовці вимагали гроші у військових за фіктивні виплати. Зловмисники незаконно отримали майже півтора мільйона гривень.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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