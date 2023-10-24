Необходимо вернуть уголовную ответственность для судей за их заранее неправомерные решения - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Уголовная ответственность судей за вынесение заведомо неправомерных решений однозначно нужна. Такое мнение, комментируя законодательную инициативу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по предотвращению и противодействию злоупотреблениям судейскими полномочиями, в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший советник главы Государственного бюро расследований, председатель ОО «Совет общественного контроля» Олег Шрам.
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«Однозначно нужна уголовная ответственность судей за вынесение, подчеркиваю, заведомо неправомерных решений. Не любого незаконного или необоснованного, а именно заведомо, заведомо незаконного решения. Судья должен заранее осознавать, что он выносит заведомо неправомерные решения», - подчеркнул эксперт.
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Он отметил, что «такая ответственность была до 2020 года, были определенные вопросы по практике применения этой статьи Уголовного Кодекса, но, в целом, ответственность была и судьи привлекались к уголовной ответственности».
Детали
«В том числе расследовались, например, уголовные производства, когда судьи заведомо незаконно брали под стражу якобы участников Майдана, которые якобы совершали массовые беспорядки - например, есть такие истории», - напомнил Олег Шрам.
В качестве еще одного примера он привел историю, когда судья городского суда общей юрисдикции принял решение по имуществу, которое находится в одной области, истец находился во второй области, а ответчик вообще в третьей. А вообще, по словам эксперта, этот вопрос должен был рассматриваться судами хозяйственной юрисдикции.
«Поэтому очевидно, что ответственность судей должна быть. И дисциплинарная, которая, надеемся, заработает в ближайшее время. И уголовная ответственность должна быть обязательно», - отметил специалист.
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По его словам, КСУ в 2020 году, когда признал частично не конституционной норму Уголовного Кодекса в отношении судей, дал ВР 6 месяцев на исправление ситуации, но народные депутаты ничного не сделали и, как следствие, уголовной ответственности нет вообще.
«Как следствие – часть судей, которые, скажем так, не достаточно добросовестно относятся к своей работе, используя свои полномочия, принимают порой очевидно заведомо неправосудные решения. Поэтому такая ответственность будет как один из элементов предостережения от неправомерных действий. Каждый судья будет знать: если он вынесет такое решение – он попадет под ответственность. И тогда будем надеяться на надлежащую работу следователей и прокуроров, которые будут расследовать такие преступления», - резюмировал он.
Напомним
Эксперты-юристы в последнее время отмечают, что в определенных судебных решениях возможно наличие «коррупционной составляющей». В частности, в качестве примера указывается на решение судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Вячеслава Маринича, Владимира Короля и Аллы Макаровец по делу экс-нардепа Александра Шепелева.
Ранее Шепелев получил приговор в виде 7 лет лишения свободы за побег из-под стражи во время пребывания в больнице. Но 6 июля текущего года коллегия судей Верховного Суда засчитала ему в срок приговора экстрадиционный арест в СИЗО рф без, собственно, экстрадиции в Украину, и применила к этому экстрадиционному заключению так называемый «Закон Савченко». Таким образом оказалось, что Шепелев уже отбыл свое наказание за побег из-под стражи. Однако сейчас бывший нардеп, который во время укрытия от украинских правоохранителей в россии активно сотрудничал с фсб и пытался легализоваться как политический беженец, проходит по ряду громких дел — убийства и их заказ, финансовые махинации, а также имеет еще один приговор — 15 лет за заказное убийство банкира Кириченко.
По мнению известного юриста и адвоката Ростислава Кравца, упомянутое решение судей является следствием того, что в Верховном Суде манипулируют законами. В свою очередь юрист Денис Цыпин считает, что судьи нарушили собственную практику Верховного Суда, а это может свидетельствовать о коррупционной составляющей. Кроме того, представители Офиса очистки судебной системы отметили, что судьи подыграли Шепелеву.
В свою очередь руководитель экспертной группы «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко предположил, что в решении судей «есть какая-то коррупционная составляющая, что это решение принималось для кого-то и под кого-то», а политолог Никита Трачук отметил, что действия судей могут быть результатом большой некомпетентности судей или какого-то элемента политической коррупции.
Решение судей по делу Шепелева считают неоднозначным даже соавторы «Закона Савченко» Иван Крулько, Николай Паламарчук и Леонид Емец. По их мнению, такое использование упомянутого Закона не было корректным.